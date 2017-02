Markdorf Schmuck für's Herz bei Wielath: Geschäft ist auf den Valentinstag gut vorbereitet

Der Tag der Verliebten naht: Am 14. Februar ist Valentinstag und das Uhren- und Schmuckgeschäft Wielath ist darauf bestens vorbereitet.

Geschäftsführerin Ulrike Wielath weiß aus Erfahrung, dass am Tag der Liebe gerne Heiratsanträge gemacht oder die Liebe in einem ganz besonderen Rahmen gefeiert wird.

"Wir haben sehr schöne Schmuckstücke, die man sich auch mit einem kleinen Geldbeutel leisten kann", verspricht Ulrike Wielath. So kann der Kunde aus einer großen Auswahl an Verlobungsringen in Weiß- und Gelbgold 333 mit Zirkonia-Besatz wählen. Schöne Modelle sind bereits ab 80 Euro erhältlich. Besonders beliebt sind Ringe in hochwertiger Legierung 585 oder 750 in Weiß- oder Gelbgold mit hochwertigen Brillanten. Für Schnäppchenjäger gibt es Silberschmuck, auch rosé-vergoldet. Dieser ist um 30 Prozent reduziert. Zu den Verkaufsschlagern zählen hübsche Silber-Herzanhänger, die es in verschiedenen Stilrichtungen gibt. "Bei Herren kommen Uhren immer gut an", gibt Ulrike Wielath einen Tipp. Diesbezüglich zeigt sich das Fachgeschäft in der Marktstraße gut aufgestellt. Im Uhrenbereich gibt es beispielsweise reichlich Auswahl an sportiven Armbanduhren von Jacques-Lemans, Fossil oder M & M. Immer im Trend ist auch Lederschmuck, der als Valentinsgeschenk ebenfalls gut ankommt. In der eigenen Werkstatt werden kleinere Schmuck-Reparaturen selbst ausgeführt. Selbstverständlich ist auch ein Service rund um Uhren gewährleistet.

Gutscheine vom Haus werden gerne ausgestellt. Ebenfalls eingelöst werden Markdorf Gutscheine. Professioneller Schmuckservice, persönliche Gravuren, Umarbeiten von Schmuckstücken durch eine Goldschmiedemeisterin, Pflege, Reinigung und Reparatur von Schmuckstücken, Aufziehen von Perlenketten und fachgerechtes Ohrlochstechen gehören ebenso zum Service.