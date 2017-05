Markdorf Schau mal Markdorf!

Unser Bild des Samstags

Wohltuende Kühle vermittelt dieses Bild angesichts der schwül-heißen Tage an diesem Wochenende: Unser Fotograf Florian Fahlenbock hat es, angelehnt an die "Bodensee-LandGänge" der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee "Guck ins Land" genannt. Es zeigt den Blick über Hepbach auf den See und die Berge, früh morgens, wenn der Nebel teils noch über der Landschaft liegt. Morgens, wenn sich die Hitze des Tages noch nicht eingestellt hat, ist auch die beste Zeit, sich zu einer Wanderung auf den drei Premiumwanderwegen am Gehrenberg, am Höchsten und in Bermatingen aufzumachen. Spektakuläre Ausblicke bis weit in den Linzgau und in die Schweiz und lauschige im Wald und auf den Anhöhen entschädigen für alle Mühen. Das Wetter soll am Wochenende jedenfalls noch schön und sommerlich warm bleiben, am Sonntag und am Montag soll es mit Spitzenwerten von bis zu 30 Grad sogar Hochsommertemperaturen geben. Ideale Bedingungen also, sich nach draußen in die Natur zu begeben und Körper und Geist etwas Gutes zu tun. gup/Bild: Florian Fahlenbock