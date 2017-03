Markdorf Sanierung der Kreuzgasse bedeutet Sperrung der Hauptstraße

Die Autofahrer und Anwohner der Kreuzgasse in Markodrf müssen sich ab Mitte April auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Dann wird mit der Sanierung der Straße begonnen.

"Der erste Bauabschnitt ist gleich der schwierigste", sagte Bauamtsleiter Michael Schlegel in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Der erste Abschnitt, von der Hauptstraße bis zum Römerweg, der rund sechs Monate dauern soll, wird zweigeteilt: Zunächst wird das Teilstück bis zur Jahnstraße saniert, dann von der Jahnstraße bis zum Römerweg.

Für den ersten Abschnitt muss die Hauptstraße gesperrt werden. Schlegel rechnet damit, dass die Vollsperrung rund zehn Tage dauern wird. Zunächst wird die Abwasserleitung, danach die Wasserleitung verlegt. Dies geschehe alles "Stück für Stück". Überorts soll darauf hingewiesen werden, dass man den Bereich großräumig umfahren soll. Zwar werde auf die Anwohner besonders Rücksicht genommen, allerdings könne es durchaus vorkommen, dass man kurzzeitig mit dem Fahrzeug nicht auf sein Grundstück komme, so Schlegel.

Damit der Verkehr trotz Bauarbeiten in der Mangoldstraße, Tal- und Hauptstraße nicht zum Erliegen kommt, soll zum Beispiel in der Jahnstraße das Parken untersagt werden. Die Biberacherhofstraße soll für den Verkehr geöffnet werden. "Je nach Baufortschritt werden wir die Verkehrsführung kurzfristig anpassen", sagte Michael Schlegel. Die Anlieferung an einen Drogeriemarkt soll über die Biberacherhofstraße erfolgen, die Baufahrzeuge für den Neubau eines Wohnhauses müssen sich ihre Wege suchen. "Das wird schwierig, das wissen wir. Daher versuchen wir, die Maßnahmen so kurz wie möglich zu halten", betonte Schlegel.

Die Hauptstraße wird dann ab der Biberacherhofstraße gesperrt sein. Der Verkehr soll über die Mangoldstraße laufen – aber auch hier kommt es aufgrund der Bauarbeiten am neuen Wohnquartier immer wieder zu Behinderungen. "Jeder muss seine eigenen Wege finden" gibt sich Michael Schlegel optimistisch. Auch Martina Koners-Kannegießer meinte: "Wir lassen das einfach auf zu zukommen."



