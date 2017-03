Ob Salz, Suppe, Öl oder Quark – mit Bärlauch kann man leckere Sachen zaubern, hier ein paar Ideen:

Bärlauch-Salz

500 g grobes Salz

100 g Bärlauch

Zubereitung: Bärlauch in grobe Stücke zerkleinern, dann mit dem Salz in den Mixer geben. Gut durchmixen, Paste auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen. Im Ofen ca. 3-4 Std. bei ca. 60C trocknen. Wenn alles trocken ist, evtl. nochmals in eine Gewürzmühle geben oder in Gläser abfüllen.

Bärlauch-Suppe

1 Bund Frühlingszwiebeln

Butter zum Anschwitzen

150 g Kartoffeln

1/8 l Weißwein

500 ml Gemüsebrühe

Salz / Pfeffer / Muskat / Zucker

125 ml Sahne

1 Spritzer Zitronensaft

70 g Bärlauch

Zubereitung:

Die Zwiebel schälen und in einer Pfanne mit der Butter anschwitzen. Mit der Brühe aufgießen und Kartoffeln sowie Bärlauch beifügen (dabei vier Blätter Bärlauch für die Garnitur zurück behalten). Mit Salz, Pfeffer, Muskat, Zucker, Zitronensaft abschmecken und langsam köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Dann die Suppe mit einem Pürierstab mischen und zum Schluss die Sahne unterheben. Nochmals kurz aufkochen lassen und heiß mit dem Bärlauch garniert servieren.

Ingwer-Bärlauch-Öl

250 ml Olivenöl

150 g Bärlauch

5 g Ingwer

Bärlauch, Ingwer, Öl in einen Mixer geben, gut durchmixen. In eine Flasche füllen, im Kühlschrank ca. 4 Tage ziehen lassen. Anschließend durch ein Sieb abseihen, in eine saubere Flasche abfüllen.

Gut zu Salat oder als Marinade. Hat eine leichte Schärfe.

Bärlauch-Quark

1 Salatgurke

250 g Speisequark

150 g Vollmilchjoghurt

Salz / Pfeffer / etwas Honig / 2 EL Olivenöl

50 g Bärlauch

20 g Wiesenschnittlauch

ca. 10 Gänseblümchen-Blüten zum Bestreuen

Zubereitung:

Salatgurke in kleine Würfel schneiden. Joghurt mit Salz, Pfeffer, Honig, Öl vermischen. Bärlauch und Schnittlauch klein schneiden, mit der Gurke unter den Joghurt heben und mit den Gänseblümchen dekorieren.

Bärlauch-Pesto

200 g Bärlauch

80 g Mandeln / 20 g Pinienkerne / 50 g Walnüsse

2 EL Honig

2 Spritzer Zitronensaft

500 ml Olivenöl

100 g Pecorino

Salz

Zubereitung:

Bärlauchblätter grob hacken und in eine Rührschüssel geben. Kernemischung dazugeben. Öl aufgießen. Mit dem Pürierstab fein pürieren. Käse reiben und gut untermischen. Mit Pfeffer, Salz, Honig, Zitronensaft abschmecken.