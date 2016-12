Deggenhausertal Saison auf Stoppomat-Strecke startet am Neujahrstag

Am Neujahrstag wird die Stoppomat-Strecke für Radsportler auf den Höchsten bei Markdorf wieder eröffnet. Wer zwischen 12 und 15 Uhr seine Stempelkarte im Festzelt am Zielpunkt abgibt, wird auf einen Glühwein oder Punsch eingeladen – und kann mit Gleichgesinnten fachsimpeln oder Routen für die neue Saison planen.

Deggenhausertal – Bereits zum 10. Mal laden die Stoppomat-Erfinder vom Bodensee zur allerersten Radsportveranstaltung im Kalenderjahr ein. "Nach Tagen der Völlerei und Ruhe nutzt die Radsportgemeinschaft Freundeskreis Uphill (kurz FKU) das Event mehr zu einem netten Treffen Gleichgesinnter", beschreibt Vorsitzender Roland Hecht das außergewöhnliche Ereignis am Neujahrstag, zu dem sich regelmäßig Sportbegeisterte einfinden.

Neben Radlern und E-Bikern können sich auch Läufer, Skater und Handbiker auf der Strecke zwischen Urnau-Schönemühle und dem Zielpunkt auf dem Höchsten bei Glashütten messen. Die Macher der Serie versprechen jedem Teilnehmer einen Gratis-Glühwein oder Punsch, der am Neujahrstag zwischen 12 und 15 Uhr an der Anlage Höchsten seine Stempelkarte im beheizten Festzelt abgibt.

Eigens für die Veranstaltung hat der Freundeskreis Uphill bereits im Sommer auf dem Höchsten eine Berghütte mit Bewirtungsstube gebaut, um dem immer größer werdenden Ansturm der Radsportler Herr zu werden. Die Vereinsmitglieder des FKU bewirten die Besucher mit kleinen Speisen und Getränken.

Die Wettervorhersagen für den 1. Januar kündigt einen trockenen und windstillen Tag mit 0 bis 2 Grad bei leichter Bewölkung an. "Wir hoffen, den Besucherrekord von 324 Teilnehmern des Jahres 2014 knacken zu können", zeigt sich Hecht optimistisch. Die Veranstalter haben festgestellt, dass die Saisoneröffnung traditionsgemäß nicht primär genutzt wird, um auf der 8,2 Kilometer langen Stoppomat-Strecke Bestzeiten zu erreichen. Erfahrungsgemäß treten die Teilnehmer eher locker in die Pedale, um das Festzelt an der Bergstation zu erreichen.

Im Ziel kann man beobachten, wie sich Radkumpels nach den Feiertagen am Stoppomat treffen und die kommende Radsaison besprechen oder Radtouren miteinander diskutieren, die sie sich während der Feiertage ausgedacht haben, und Ziele für das Jahr 2017 stecken. "Mancher Zopf wurde hier abgeschnitten und so manche lustige, herausfordernde und manchmal auch verrückte Idee wurde hier schon geboren", heißt es in einer Pressemitteilung des FKU.

Dieses Jahr sei zum Beispiel ein Rennen, der "Cannonball Run", im Programm. Was es damit auf sich hat, wird am 1. Januar 2017 auf dem Höchsten besprochen und ausführlich diskutiert. "Und wir freuen uns schon tierisch darauf, unsere Kumpels an Neujahr dazu einzuladen", schließt Vorsitzender Roland Hecht.

Die Anlage

Der Stoppomat wurde in Deutschland 2005 geplant und projektiert, im Frühjahr 2006 gebaut und in Betrieb genommen. Die erste Anlage in Deutschland steht auf dem Höchsten, der mit 833 Metern die höchste Erhebung im Bodenseekreis ist. Das Starthaus steht auf 499 Metern in der Schönemühle bei Urnau, die Zielsäule auf 830 Metern bei Glashütten. Seit 2007 wird an dieser ersten Anlage der Serie die Zeitnahme-Saison eröffnet.