SÜDKURIER verlost Karten für Theateraufführung des Bodensee Medley Chores

Für Komödie „Zwei wie Hund und Katz“ am Dienstag, 27. Dezember in der Mehrzweckhalle Leimbach gibt es fünf mal zwei Karten zu gewinnen.

Markdorf-Leimbach (shn) Die Theatergruppe des Bodensee Medley Chores steckt mitten in den Proben zur Komödie „Zwei wie Hund und Katz“, die am 27./28. und 29. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Leimbach aufgeführt wird. Jede Veranstaltung wird durch den Chor eröffnet. Danach heißt es „Vorhang auf“ für die Theatergruppe.Eine telefonische Kartenbestellung ist möglich beim Gasthaus Linde, Telefonnummer 0 75 44/45 29.

Der SÜDKURIER verlost für die Premierenvorstellung am 27. Dezember fünf Mal zwei Karten. Die Gewinner dürfen zusätzlich auch hinter die Bühne schauen, erhalten als Begrüßung ein Gläschen Sekt und dürfen mit den Theaterspielern auf die Premiere anstoßen. Bevor der Vorhang aufgeht, gibt es noch ein Gruppenfoto gemeinsam mit den Theaterspielern auf der Bühne. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr am Eingang der Mehrzweckhalle.

Sie möchten zwei Karten für die Aufführung der Theatergruppe des Bodensee Medley Chores gewinnen? Der SÜDKURIER verlost fünf ´Mal zwei Eintrittskarten und das Mitmachen ist ganz einfach. Sie wählen bitte die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 26. Bitte nennen Sie das Stichwort „Theater“ sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist bis Donnerstag, 22. Dezember, 12 Uhr, offen. Die Karten werden zur Abholung an der Abendkasse hinterlegt. Bitte Ausweis nicht vergessen. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom kostet 50 Cent.