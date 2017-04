Markdorf SÜDKURIER sucht Ihre schönsten Frühlingsbilder

Der Frühling ist unübersehbar und sorgt für farbenreiche Motive in der ganzen Stadt – so machen Sie bei unserer Leserbild-Aktion mit.

Mit Temperaturen, die beinahe sommerlich daherkamen, zeigte sich der April in den vergangenen Tagen von seiner schönsten Seite. Die ganze Stadt erstrahlt in bunten Farben, Blumen und Sträucher blühen mit aller Kraft. Das Wetter bietet beste Voraussetzungen, ein paar Schnappschüsse zu machen. Am Wochenende soll es regnerisch und kühler werden, doch noch bleibt das Wetter stabil und bietet Gelegenheit, die Schönheit des Frühlings mit der Kamera oder dem Handy festzuhalten. Der SÜDKURIER sucht Ihre eindrucksvollsten Frühlingsbilder und druckt diese im Markdorfer Lokalteil ab. So können Sie mitmachen: