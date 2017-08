Markdorf SÜDKURIER-Wanderung in Heiligenberg mit Schloss-, See- und Alpensicht

SÜDKURIER-Wanderung in Heiligenberg mit Schloss-, See- und Alpensicht

Bei den diesjährigen Sommertouren von Schwäbischem Albverein und SÜDKURIER geht es am Mittwoch, 23. August, mit Wanderführerin Sigrun Schumacher nach Heiligenberg. Start ist dort um 13.30 Uhr am großen Parkplatz am Rathaus.

Vom Parkplatz geht es direkt zur Amalienhöhe, dem höchsten Punkt von Heiligenberg mit wunderbarem Rundblick. Die Amalienhöhe ist gekennzeichnet durch eine Gruppe von sieben schattigen Linden, die im Jahre 1843 aus Anlass der Silbernen Hochzeit des damaligen Fürstenpaares entsprechend der Zahl ihrer Kinder gepflanzt wurden. Weiter geht es durch die Stadt zum Friedwald. Hier liegt der Bellevueplatz, der mit einem Holzkreuz und Sitzmöglichkeiten den Andachtsplatz markiert. Von hier aus eröffnet sich den Teilnehmern der Blick auf das Schloss Heiligenberg. Die Tour führt weiter Richtung Altheiligenberg, wo die letzten Überreste der gleichnamigen Burg begutachtet werden können,

Der nächste Höhepunkt der Wanderung auf den Bodensee-Jubiläumsweg lässt nicht lange auf sich wandern: Die Gruppe trifft auf die Freundschaftshöhle, eine natürliche Grotte, die nachweislich bis zum Jahr 1785 bewohnt wurde. Bald wieder bewohnbar soll dagegen das Schweizerhaus sein, einem reizenden Bernerlandhaus, das im 19. Jahrhundert für die Fürstlichen Herrschaften mit einem Speisesaal im oberen Stockwerk eingerichtet wurde. Vorbei am Klause Egg, geht es über die sogenannte "Jakobsleiter" zurück zum Parkplatz. Anschließend ist eine gemeinsame Einkehr möglich. Die Gehzeit der rund zehn Kilometer langen Strecke beträgt drei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach zum Treffpunkt kommen, sowie Getränke, einen Snack, festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung dabei haben.