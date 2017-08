Markdorf SÜDKURIER-Wanderung geht nach Illmensee

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Markdorf, und SÜDKURIER veranstalten am Mittwoch, 30. August, die bereits letzte Sommertour in diesem Jahr. Wanderführer Josef Strasser hat die Dreiseenwanderung in Illmensee vorbereitet.

Treffpunkt und Start ist um 13.30 Uhr an der Drei-Seen-Halle in Illmensee (am Ortsende links Richtung Pfrungen). Der Wanderweg ist ein rund zehn Kilomter langer Ausflug in eine wunderschöne Region.

Zunächst geht es vom Treffpunkt zum Ruschweiler See und danach zum Volzersee. Der gesamte Bereich um beide Seen ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es gibt mehrere Fischer-Stege, von denen man einen schönen Blick hat. Weiter am Berg- und Waldrand entlang geht es Richtung Westen. Josef Strasser wird unterwegs die Wanderer mit Informationen unterhalten. Die Strecke führt weiter nach Krumbach und zu einem Aussichtspunkt oberhalb von Reute. Dann erreicht die Gruppe den Rundweg um das idyllische Bade- und Angelparadies, den Illmensee. Entlang der Strecke, mit ständigem Blick auf den herrlich gelegenen See, sind mehrere Infotafeln des Naturlehrpfades angebracht. Wegen seines reichen Bestandes an Hecht, Zander, Welsen und weiteren Fischarten verbringen zahlreiche Hobbyfischer ihre Freizeit hier. Entlang des Illmensees geht es zurück zum Ausgangspunkt. Anschließend ist eine Einkehr geplant.

Wie immer bei den Wanderungen gilt: Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach zum Treffpunkt kommen. Festes Schuhwerk, Trinken, ein kleiner Snack und dem Wetter entsprechende Kleidung sollte man dabei haben. Der Schwäbische Albverein und der SÜDKURIER freuen sich auf viele begeisterte Mitwanderer.