Markdorf SÜDKURIER-Wanderung führt bei Stetten durch Reben und Obstplantagen

Über 80 Teilnehmer erkunden mit Schwäbischem Albverein und SÜDKURIER die Landschaft nördlich von Meersburg

Über 80 Teilnehmer sind am Mittwoch bei der Wanderung dabei, zu der der Schwäbische Albverein und der SÜDKURIER eingeladen haben. Über 80 Jahre sind auch einige der Teilnehmer, wie zum Beispiel Emil Krieg aus Stetten und Herbert Walker aus Markdorf. "Erst vergangene Woche bin ich noch eine Bergtour gelaufen", sagt der 86-jährige Krieg. Der 85-jährige Walker schmunzelt und sagt: "Normalerweise bin ich immer der Älteste. Das bin ich gar nicht gewöhnt." Margret Lebherz ist beeindruckt von der Fitness der beiden Männer. Die Balingerin urlaubt gerade auf dem Campingplatz Hagnau und war bereits im vergangenen Jahr bei einer Wanderung dabei. "Für mich war klar, da muss ich wieder mit."

Wanderführer Ernst Bodenmüller führt die Gruppe von Stetten zunächst zur Breitenbacher Kapelle. Schon seit dem 13. Jahrhundert gibt es an dieser Stelle eine Kapelle, erzählt Irene Bizer, urkundlich gesichert ist die heutige von 1521. Diese ist als Pilgerkapelle bekannt, da sie auf dem Jakobsweg liegt. Thomas Geßler ist ein großer Jakobsweg-Fan. Insgesamt rund 5000 Kilometer sei er bereits auf verschiedenen Etappen gelaufen, erzählt der Ittendorfer. Auch Silke Schrock aus Ahausen ist gerne und viel in der Natur unterwegs. "Ich finde es super, dass man hier so spontan mitgehen kann und sich keine Gedanken um die Tour machen muss". Für Annemarie Lendle aus Baitenhausen geht die Wanderung fast direkt an der Haustür vorbei. "Das ist doch super, da kann ich euch zeigen, wo wir wohnen." Das anstrengendste Stück führt rund 90 Treppenstufen hinauf zur Wallfahrtskirche. Oben angekommen werden die Teilnehmer mit einem herrlichen Blick von Markdorf bis Heiligenberg aufs Salemer Tal belohnt.

Irene Bizer informiert auch hier über den geschichtlichen Hintergrund der Kirche. "Wir sind extra wegen der Wallfahrtskirche Baitenhausen mitgekommen. Die wollten wir schon immer von innen sehen", sagt Hubert Bentele aus Friedrichshafen.

Nach einem kurzen Zwischenstopp geht es Richtung Daisendorf weiter. Dort imponiert der idyllisch gelegene Neuweiher. "Ein Traum", sagt Elisabeth Huther aus Lipbach. Ein Traum ist einige Zeit später auch der Blick vom Aussichtspunkt am Schlüssel. Zwischen Weinreben und Apfelplantagen wird die Sicht auf den Bodensee und Alpen genossen. "Das ist einfach nur herrlich", sagt Heinz Schwenninger aus Markdorf, während der Meersburger Karl Wittmer erklärt, welche Gebäude seiner Heimatstadt zu sehen sind. Heinz und Erika Rössler aus Überlingen sind erstaunt, welch schöne Wege es im Hinterland gibt. Und da man in der Gruppe immer gut unterhalten wird, ist der Weg auch an diesem Mittwoch wieder viel zu schnell zu Ende.

Die nächste Tour

