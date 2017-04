Markdorf SC Markdorf: Erich Lorenz will 2018 aufhören

Der Gesamtverein SC Markdorf muss dieses Jahr einen neuen Vorsitzenden finden. Denn Erich Lorenz wird 2018 nicht mehr zur Wahl stehen.

Der Andrang zur Hauptversammlung des Gesamtvereins SC Markdorf am Samstag hielt sich in Grenzen. Nur rund 20 Mitglieder aus den verschiedenen Abteilungen waren zur Sitzung erschienen. "Wirklich schade. Wir arbeiten das ganze Jahr für den Verein. Es wäre ein Zeichen der Wertschätzung, teilzunehmen", äußerte Vorsitzender Erich Lorenz sein Empfinden. Auch Peter Posprich, Vorsitzender des Fördervereins der Fußballjugend in Markdorf, fiel die fehlende Resonanz wiederholt auf. "Wir sollten schon schauen, dass wir teilnehmen", appellierte er an alle Mitglieder. Zumal es für den Gesamtverein in diesem Jahr heißt, einen neuen Vorsitzenden zu finden.

Erich Lorenz erklärte, dass er 2018 nicht erneut zur Wahl stünde. Nach 33 Jahren im Verein, 14 davon als Vorsitzender des Gesamtvereins möchte er gehen, "wenn es wehtut" und nicht, wenn alle froh darüber sind. Froh hingegen sind die Abteilungsleiter über eine erfolgreiche Saison 2015/2016. So konnte Gerhard Klank aus der Abteilung Fußball vom Aufstieg der 1. Mannschaft in die Landesliga berichten. "Unser Ziel ist es ganz klar, in der Landesliga zu bleiben", erklärte er. Zudem freute er sich, dass in der kommenden Runde alle Mannschaften gestellt werden können, so zum Beispiel auch eine B-Jugend, die es im vergangenen Jahr nicht gab. Obwohl weitere Trainer gefunden wurden, ist der Verein immer weiter auf der Suche nach Jugendtrainern. "Aktuell decken zwei Jugendleiter mit 25 Jugendtrainern circa 180 Kinder ab. Es könnten aber gerne noch mehr sein", berichtete er und hofft, mit weiteren Aktionen neue Jugendtrainer für den Fußball zu gewinnen.

Ähnliches wusste auch Philipp Wagner-Stör in Vertretung für Herbert Dreher für die Abteilung Tischtennis zu berichten: "Die Jugend kommt, ohne dass wir sie rufen. Das ist toll. Aber unser Problem ist die Betreuung." Nach einem permanenten Betreuungsproblem im vergangenen Jahr konnte für 2017 ein neuer Trainer aus Oberteuringen gewonnen werden. "Das läuft jetzt runder und wir wollen das ausbauen. Für 2017 werden wir ein bis zwei Jugendmannschaften melden", sagte Philipp Wagner-Stör. Auch die 1. Mannschaft hatte durch einen Aufstieg in die Kreisklasse A überzeugt und steht kurz vor einem weiteren Aufstieg in die Kreisliga. Die Abteilung Tennis strebe für das neue Jahr ein paar Programme an, um den Sport interessanter zu machen und Zuwachs zu bekommen, berichtete Carlos Sancho in Vertretung für Abteilungsleiter Klaus Meßmer. "Und wir hoffen natürlich, dass beide Mannschaften ohne Verletzungen und mit Erfolg durch die Saison kommen", sagte er lachend. Kassierer Wolfgang Ehrmann konnte ebenfalls Erfreuliches berichten. Nach einem Minus von etwa 1000 Euro im vergangenen Jahr schloss er die Kasse nun mit einem Plus von über 7000 Euro. Das brachte ihm vom Vorsitzenden Erich Lorenz den Namen "Zauberer" ein. Dieser ehrte Josef Diwisch für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein und überreichte ihm die silberne Vereinsnadel. "Du bist immer da, wenn es was zu schaffen gibt", bedankte er sich. Zum Abschluss sprach Erich Lorenz allen seinen Dank aus: "Hut ab, was in den Abteilungen geleistet wird. Es lohnt sich, hier dabei zu sein."

Der Sport Club Markdorf

Seit 1920 existiert der Gesamtverein Sportclub Markdorf (SCM). Er gehört mit rund 700 Mitgliedern zu den größten Vereinen der Stadt Markdorf. Von Jung bis Alt wird in den vier Abteilungen Fußball, Tennis, Tischtennis und Freizeitsport trainiert. Mit ihren etwa 400 Mitgliedern ist die Abteilung Fußball am gefragtesten, die Abteilung Tischtennis verzeichnet 95 Mitglieder, Tennis 92 Mitglieder und Freizeitsport rund zehn Mitglieder. Vorsitzender des Gesamtvereins ist Erich Lorenz, sein Stellvertreter ist Markus Kieferle. Weitere Informationen zum SCM gibt es im Internet unter: www.sc-markdorf-1910.de