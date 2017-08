Markdorf Rund um die Gehrenbergstadt blühen die Sonnenblumen

Die Markdorfer schätzen das Angebot auf den Blumenwiesen. Die Betreiber beklagen Vandalismus, auf dem Feld am Ortsausgang von Ahausen etwa wurde in diesem Jahr schon zwei Mal die Kasse aufgebrochen.

Markdorf – Goldgelb und hochgewachsen mit grünen Blättern sieht man sie derzeit auf den Feldern rund um Markdorf: Sonnenblumen. Auf zwei der Felder haben Kunden die Möglichkeit, die Pflanze für rund 70 Cent selbst zu schneiden. Eines befindet sich am Ortsausgang von Markdorf, das andere am Ortsausgang von Ahausen. "Das Angebot wird immer noch von vielen Menschen geschätzt und gerne angenommen", berichtet Ludwig Brugger, dem das Feld am Ortsausgang von Leimbach gehört. Er hat seine Blumen noch, obwohl die Bewirtschaftung des Feldes sehr viel Arbeit sei. "Man muss das Feld pflügen, besäen und das Unkraut entfernen", sagt der Landwirt. Zudem seien die ersten Saatkörner aufgrund der schlechten Bedingungen am Anfang des Jahres erst sehr spät ausgesät worden. Ludwig Brugger erklärt: "Wir haben erst ausgesät, als es keinen Frost mehr gab und jetzt blühen die Sonnenblumen."

Für den Landwirt lohnt sich das Feld finanziell, anders sieht es bei seiner Kollegin Veronika Ainser aus. Sie hat sich dazu entschieden, ihr Blumenfeld am Ortseingang von Ittendorf aufzugeben. Veronika Ainser sagt: "Dass wir keine Blumen mehr anbieten, hat verschiedene Gründe, ausschlaggebend war aber, dass es sich finanziell einfach nicht mehr gelohnt hat."

Rudolf Ehinger betreut seit 17 Jahren das Feld am Ortsausgang von Ahausen, dessen Erlöse dem Musikförderverein Ahausen zugutekommen sollen. Leider hat auch er große Probleme: "Dieses Jahr wurde schon zwei Mal die Kasse aufgebrochen, was mich sehr ärgert. Wenn das so weitergeht, kann ich das Blumenfeld nächstes Jahr nicht mehr betreiben." Für viele Anwohner wäre das sehr schade. Zum Beispiel für Peter Füssinger aus Meersburg. Er kommt nach der Arbeit gerne auf den Feldern vorbei, um sich einige Sonnenblumen mit nach Hause zu nehmen. Er berichtet: "Ich finde Sonnenblumen wunderschön, sie geben mir Kraft. Mit den Blumen kann ich mir ein bisschen gute Laune mit in die Wohnung nehmen." Außerdem erinnerten ihn die Blumen an seine Jugend. "Früher gab es noch viel mehr solche Felder. Ich finde es toll, dass manche Landwirte sie immer noch bestellen. Denn die Sonnenblumen sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen", weiß Peter Füssinger.

Die 21-jährige Marina Bronner mag Sonnenblumen auch sehr gerne. Deshalb ist sie zum Feld von Ludwig Brugger gefahren, um eine Blume zu schneiden. Sie berichtet: "Morgen kommen bei mir Freundinnen zum Brunch vorbei. Eine von ihnen hat Geburtstag und weil sie Sonnenblumen so mag, besorge ich eine für den Küchentisch", berichtet die Studentin.

Floristin Barbara Tschöpe weiß, was beachtet werden muss, damit sich die Sonnenblumen in der Vase lange halten. Sie erklärt: "Die Sonnenblumen sollten morgens geschnitten werden, möglichst früh, aber spätestens um elf Uhr." Blumenliebhabern, die einen Strauß rund um eine Sonnenblume arrangieren wollen, rät die Floristin: "Die Sonnenblume steht für sich, deshalb sollte um sie herum möglichst nicht so viel passieren. Am besten verwendet man nur einige grüne Blätter und Farne."

Die Sonnenblume

Die Pflanze, die eine Höhe von bis zu zwei Metern erreichen kann, gehört zur Familie der Korbblütler. Die gelben Blätter sind keine Blütenblätter, sondern Hochblätter, die nur dazu dienen, Bienen anzulocken. Die Rohrblüten hingegen sind braun. Sonnenblumen sind sehr lichtabhängig, weshalb die Blüten immer zur Sonne hin ausgerichtet sind. Ihre Blütezeit ist von Ende Juni/Juli bis September. Laut der griechischen Mythologie entstand die erste Sonnenblume aus einem Mädchen namens Clytia, das unglücklich in den Gott Apollo verliebt war. Sie verfolgte traurig den ganzen Tag Apollos Sonnenwagen mit ihren Blicken, bis sie sich in eine Blume verwandelte. Diese folgte aber weiterhin dem Sonnenwagen mit ihren Blicken.

