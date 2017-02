Markdorf Rosige Zeiten für die Einzelhändler: Der Valentinstag steht vor der Tür

Valentinstag beschäftigt nicht nur Liebende, sondern auch Blumenladen, Schmuckgeschäft sowie Gastronomie. Was die Geschäfte vorbereitet haben, wer die Kunden sind und was sie als Geschenk wählen.

Für die einen eine lieb gewonnene Tradition, für die anderen ungeliebte Pflichtveranstaltung: Der heutige Valentinstag ist meist eine kurzfristige Angelegenheit. Wenige Tage vor dem Tag der Liebenden, der auf den einen römischen Priester zurückgeht, wird noch ein Geschenk gekauft, mitunter am heutigen Dienstag selbst. "Es wird relativ kurzfristig gekauft", sagt Ulrike Wielath vom gleichnamigen Schmuckgeschäft. Und auch bei Bernd Reutemann im Hotel Bischofschloss sind noch ein paar Plätzchen frei für das Valentins-Menü.

Die Rollenverteilung am Valentinstag ist klar: Geschenke und besonders Blumen sind Männersache. Ulrike Bublin vom gleichnamigen Blumengeschäft schätzt, dass 90 Prozent ihrer Kunden männlich sind. "Das ist eigentlich schade, denn jeder geliebte Mitmensch freut sich ja über eine Aufmerksamkeit", sagt sie und spricht dabei auch von weiteren Geschenkideen wie Parfüm oder einem Wellness-Aufenthalt.

Auch die Kundschaft von Ulrike Wielath ist typischerweise männlich. Besonders häufig gekauft werden Ketten oder von Jüngeren schlichte Herzanhänger. Die Schmuckexpertin verrät, dass der ein oder andere diesen Tag vielleicht nutzt, um seiner Liebsten einen Heiratsantrag zu machen.

Bei Bublins ist das Geschenk teils auch eine Frage des Alters: Junge Kunden wählen häufig eine einzelne rote Rose, sonst dürfe es auch mal ein Frühjahrsstrauß sein. Dafür werden bereits in der Woche zuvor Äste in Herzform geflochten. "Valentinstag ist heute populärer als noch vor einigen Jahren", sagt die Inhaberin. Daher werden hier alle Mitarbeiter im Einsatz sein. An keinem Tag im Jahr macht der Blumenhandel statistisch mehr Umsatz.

Zweisamkeit wird auch im Hotel Bischofschloss groß geschrieben, hier will die Gastronomie mit aphrodisierenden Speisen punkten. Von der Vorspeise, genannt "Erste Begegnung", mit Feigen bis zum Dessert "Die süße Verführung" mit Schokolade werden dann Lebensmittel verarbeitet, die eine anregende Wirkung haben sollen. "Das ist seit Jahren sehr beliebt", sagt Inhaber Bernd Reutemann.