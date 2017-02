Markdorf Rosenkohl hat Saison: Die kleinen Röschen aus Brüssel

Blick auf den Marktstand: Rosenkohl hat aktuell Saison, Händler Bernhard Heigle gibt Tipps für das gesunde Gemüse.

Frost muss er mitbekommen haben. Erst dann wird er gut – vorher kann er seinen Geschmack nicht entfalten. Das erklärt Bernhard Heigle. Der Obst- und Gemüsehändler auf dem Markdorfer Wochenmarkt spricht vom Rosenkohl. Woanders heißt die winterharte Pflanze aus der Familie der Kreuzblütler auch Sprossenkohl oder Brüsseler Kohl – benannt nach ihrem Herkunftsort in Flandern. Ob der Rosenkohl das Ergebnis einer gezielten Züchtung oder einer wilden Kreuzung ist, darüber streiten die Gelehrten.

Ebensowenig Einigkeit herrscht in der Frage, seit wann das Gemüse auftaucht. In der Brüsseler Marktordnung jedenfalls wird der Rosenkohl bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erwähnt. Seinen Weg auf die Speisepläne des übrigen Europas, jenseits der heutigen Belgiens, tritt der "Choux de Bruxelles", der Brüssler Kohl, jedoch erst im 19. Jahrhundert an. Gern gegessen wird er überdies in den USA und in Japan – ebenfalls schon seit dem vorletzten Jahrhundert.

"Rosenkohl ist sehr vitaminreich", preist Gemüsehändler Heigle einen wichtigen Vorzug der in etlichen unterschiedlichen Sorten feilgebotenen Blattröschen an. Sie tragen so wohlklingende Namen wie Predora, wie Wilhelmsburger. Andere heißen Harald, Boxer oder auch Igor. "Außerdem schmeckt er gut – ganz besonders zu Wild oder zu Schlachtplatten".

Rosenkohl gedeiht auf sandigem Lehmboden, gerne in der unmittelbaren Nachbarschaft anderer Kreuzblütler. Es ist eine zweijährige Pflanze. Typisch sind der hohe Stamm und dessen Kopfblätter mit ihrer charakteristischen löffelartigen Einkrümmung. Die kleinen, kugeligen Knospen entwickeln sich gewissermaßen in den Achseln dieser langen Blätter am bis zu anderthalb Meter hohen Strunk. Haupterntezeit ist November und Dezember.

In der Regel wird Rosenkohl lose verkauft, seltener an der Stange. Von der kann er jedoch umstandslos mit dem Gemüsemesser gelöst werden. Die äußeren, angewelkten Blätter werden abgezogen, bevor die Röschen ganz, geviertelt oder halbiert in den Topf kommen. Ob als Beilage oder Hauptgericht bleibt dann dem Koch überlassen.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den "Blick auf den Marktstand". Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.