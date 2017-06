Markdorf Roland Döring veröffentlicht neues Buch

Der Markdorfer Wirt des Gasthauses "Krone" schreibt in seiner Freizeit und stellt nun sein Werk "Schachtel des Ursprungs" vor.

Roland Döring verbringt als gelernter Koch und Pächter des Gasthauses "Krone" viel Zeit in der Küche. In seiner wenigen Freizeit widmet er sich seinem großen Hobby: Dem Schreiben. Nach einem Unfall im vergangenen Jahr hatte er dafür wieder mehr Zeit und verbrachte diese beim Überarbeiten seines Werkes "Schachtel des Ursprungs", einem fantastischen Abenteuerepos.

Bereits 2011 hatte er seine Protagonisten Hacki und Ella auf die Reise geschickt – allerdings hatte Döring das rund 400 Seiten fassende Buch damals nur im Internet veröffentlicht, auf einem Online-Marktplatz für eigene Texte und Dokumente. Dort konnten Interessenten das Buch für einen Preis zwischen zehn und zwölf Euro herunterladen. "Ich habe lange nach einem Verlag gesucht und bin froh, einen gefunden zu haben", sagt der Gastronom. Erschienen ist die Geschichte nun im Topo-Verlag aus Meersburg.

Das Buch soll nicht nur ein fantasievoller Roman sein, sondern auch ein Bildnis der modernen Gesellschaft. Es geht um das menschliche Dasein, Liebe, Glaube und Hoffnung. Die Protagonisten müssen feststellen, dass nicht alles so ist, wie es den Anschein hat. Fragen über Fragen stellen sie sich. So scheint Hacki an seinem Verstand zu zweifeln, ist er eine andere Person, eine andere Lebensform? Gibt es mysteriöse Ereignisse oder waren das nur Koma-Vorstellung? Sind Träume nur Schäume oder Reisen in Paralleluniversen? Ist unser Sonnensystem einzigartig oder werden wir von Nachbarn beobachtet?

Roland Döring lässt seinen Protagonisten von Außerirdischen entführen, die auf der Welt neben einem Süßwassersee gelebt, die Evolution beobachtet haben und nun wieder nach Hause fliegen wollen. Allerdings haben sie ihr Abflugsdatum verpasst und sind nun auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Soweit erst mal zum Inhalt, ohne zu viel zu verraten. "Mich fasziniert der Gedanke an ein Paralleluniversum", so der Gastronom, der viele Ideen im Kopf hat, sie müssen nur noch geschrieben werden. Weitere Pläne hat er bereits: "Als Nächstes möchte ich gerne ein Buch für Kinder und Jugendliche schreiben und ihnen auf leicht verständliche Art mit Illustrationen das Universum erklären."