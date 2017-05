Markdorf Robert Trapp kontrolliert Falschparker in Markdorf

Robert Trapp ist der neue Mann im Markdorfer Gemeindevollzugsdienst: Seit Mai hat er die zweite 50-Prozent-Stelle neben seinem Kollegen Ambrogio Laginestra inne.

Ambrogio Laginestra kontrolliert seit Oktober vergangenen Jahres die Falschparker in Markdorf. Damals war bereits klar, dass der Bedarf über eine Halbtagesstelle hinaus geht, der Gemeinderat entschied sich für die Aufstockung. Robert Trapp ist 23 Jahre alt, kommt aus dem Landkreis Ravensburg und war zuvor als Teamleiter in einer Zeitarbeitsfirma tätig. Auf die Stelle habe er sich beworben, weil er Interesse an Gesetzen und Vorschriften hat, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt. Nach den ersten Wochen der gemeinsamen Einarbeitung hat er nun einen Überblick über die Straßen, wurde in den erforderlichen Bereichen der Verkehrsordnung und Ordnungswidrigkeiten geschult. Weitere Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, da es sich beim Gemeindevollzugsbeamten um keinen Ausbildungsberuf handelt. Entscheidender seien gewisse Charaktereigenschaften, wie Ruhe und Umsicht, sagt Hauptamtsleiter Klaus Schiele. „Wir haben ihn als ausgeglichenen Menschen kennengelernt, der bestimmt auch in der ein oder anderen unangenehmeren Situation ruhig bleiben wird“, so Schiele. Schwerpunktmäßig werden die beiden Männer, die sich gut verstehen, den Innenstadtbereich kontrollieren. Rathaus, Poststraße, Biberacherhofstraße und Pestalozzistraße sind aktuell die Bereiche, in denen Laginestra die meisten Falschparker erwischt. Vor allem rund um Schulen und Kindergärten sei die Sicherheit durch falsch geparkte Fahrezeuge immer wieder gefährdet. Auch in der Jahnstraße wird gerne und viel falsch geparkt. Aufgrund der Baustellensituation in der Kreuzgasse werde dort derzeit mit Augenmaß entschieden. Das Parkverhalten habe sich allerdings verbessert, hat Ambrogio Laginestra beobachtet. „Mir gefällt die Stadt“, sagt der 23-jährige Robert Trapp. Je nach Dienstplan wird er auch in Ittendorf oder Riedheim unterwegs ein. Er freut sich auf seine neue berufliche Herausforderung.