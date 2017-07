Markdorf Riedmanns Halbzeit-Ansage im Obertor

Bürgermeister Georg Riedmann am Mittwochabend zu Gast in Ernst Arneggers "I mein halt"-Gesprächsrunde im Zunfthaus Obertor. Der Rathaus-Chef legte eine Bilanz der ersten vier Jahre seiner Amtszeit vor – und traf dabei auch eine deutliche Aussage: Der Bischofsschloss-Kauf sei alternativlos gewesen, ein weiterer Hotelbetrieb hingegen von vornherein kein Thema.

Zehn Jahre und knapp acht Monate: So lange gibt es bereits Ernst Arneggers "I mein' halt"-Gesprächsrunde im Zunfthaus Obertor. "Erstaunlich, wie lange sich diese Gesprächsveranstaltung gehalten hat", blickte Arnegger zurück, um anzufügen, dass die Resonanz nach wie vor ihre Beliebtheit belege. Damit hatte er nicht unrecht: Auch am Mittwochabend war der Saal im ersten Stock wieder voll, trotz oder vielleicht auch wegen der einjährigen Pause im vergangenen Jahr. Gekommen waren die Besucher, um sich von Bürgermeister Georg Riedmann über seine Sicht auf die ersten vier Jahre seiner Amtszeit informieren zu lassen.

Das tat Riedmann auch, in einem knapp einstündigen Ritt quer durch die großen Markdorfer Themen seit Mitte 2013. Arnegger dankte er eingangs für die stets politisch neutrale Veranstaltung, seit seinem ersten Besuch noch im Publikum im April 2013 sei er immer wieder gerne den Einladungen gefolgt.

Stadtentwicklung, Schulentwicklung, Verkehr, Bebauungspläne, schnelles Internet und vor allem in Ausführlichkeit nochmals Rathausareal und Bischofsschloss: Riedmann ließ kein Thema aus. Viel Arbeit würde der Verwaltung inzwischen der Komplex Bebauungspläne und Bauanträge bereiten. Letztere seien heute nicht selten über 100 Seiten dick, plus Gutachten. Dies zu bearbeiten brauche seine Zeit, warb er um Verständnis, falls es dem Bürger einmal schnell genug gehe. Die Neuaufstellung von Döllen II sei extrem kompliziert gewesen. Aktuell stehen die Gewerbegebiete Eisenbahnstraße und Riedwiesen IV an, in Vorbereitung befinde sich der Bebauungsplan für die Torkelhalde in Riedheim.

Bei der Schulentwicklung am BZM sei man mit dem Zwei-Säulen-Modell des Schulverbundes zu einem guten Ende gekommen. "Das Kollegium hat sich von selbst gefunden, wir hatten uns aus der Diskussion herausgenommen", sagte Riedmann. Zuvor habe man am BZM "intensiv debattiert, intensiv moderiert und auch gestritten". Nun stehe die Stadt am Beginn der Verhandlungen mit dem Landkreis um die künftige Schulträgerschaft für den Verbund aus ehemaliger Werkreal- und Realschule.

Beim Thema Verkehr habe er die erste große Überraschung kurz nach seinem Amtsantritt erlebt. Er habe damals gedacht, der Wunsch nach ganztags Tempo 30 auf der B-33-Ortsdurchfahrt sei "allumfassend in Markdorf" gewesen. Dass die Mehrheit, auch im Gemeinderat, für nur nachts Tempo 30 gewesen sei, habe ihn überrascht. Für den Rat sei das Einkassieren seines Beschlusses durch das Regierungspräsidium sicherlich eine bittere Erfahrung gewesen.

Das Thema Bischofsschloss/Rathausareal war Riedmann im Obertor sichtlich ein Anliegen. Eine Viertelstunde verwendete er darauf, darzulegen, wie es zu dem Kauf des Schlosses durch die Stadt gekommen war. Der sei für ihn wie für den Rat alternativlos gewesen. "Mir war immer klar", betonte Riedmann, "dass die Stadt irgendwann Verantwortung für das wichtigste Gebäude, das wir haben, übernehmen muss". Schlicht, weil das Hotel wirtschaftlich auf Sicht nicht zu betreiben gewesen sei, weil der Verkauf an Dritte gedroht habe – und weil die Stadt selbst nicht als Hotelbetreiber agieren wollte. Auch Hotelier Bernd Reutemann habe dies kategorisch abgelehnt, betonte Riedmann. So sei es schließlich zu den Plänen fürs Rathaus im Schloss gekommen (über die Diskussion berichten wir in unserer morgigen Ausgabe).

Seit zehn Jahren lädt der frühere CDU-Landtagsabgeordnete und Moderator Ernst Arnegger zu seiner "I mein' halt"-Gesprächsrunde ins Zunfthaus Obertor der Narrenzunft ein. Nach einjähriger Pause war die Veranstaltung am Mittwochabend mit Bürgermeister Georg Riedmann also eine Art Jubiläumsveranstaltung der Reihe. In den vergangenen zehn Jahren hatte Arnegger bereits das "Who is Who" nicht nur aus Markdorf, sondern auch aus der Region zu Gast. Darunter Persönlichkeiten wie die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises, Landrat Lothar Wölfle, die Markdorfer Unternehmer Hans Schleicher, Albert Weber und Karl-Heinz Linnig, den Häfler Ersten Bürgermeister Stefan Köhler oder Regionalverbandsdirektor Wilfried Franke. (gup)