Markdorf Riedmann äußert sich zu Verkehr in Hepbach und Stadel

Tempo 100 an der Schulbushaltestelle sowie ein Blitzer in Hepbach haben für Schlagzeilen gesorgt, jetzt spricht der Bürgermeister Georg Riedmann.

Bürgermeister Georg Riedmann hat sich im Gemeinderat zu den aktuellen Verkehrsthemen in Hepbach und Stadel geäußert und zeigte sich irritiert über die Aggressivität der Blitzer-Befürworter im Ortschaftsrat Riedheim. Zu deren Demokratieverständnis werde er in der nächsten Ortschaftsratsitzung deutliche Worte finden, kündigte er an.

Eine Anwohner-Initiative hatte in Hepbach rund 200 Unterschriften für einen stationären Blitzer gesammelt und im Ortschaftsrat vorgelegt. Und obwohl der Rat dafür gestimmt hatte, dem Gemeinderat einen Empfehlungsbeschluss zur Beantragung eines solchen Blitzers vorzulegen, mussten sich die Ortschaftsräte anschließend gegen heftige verbale Angriffen wehren. Riedmann erinnerte jetzt vor den Stadträten daran, dass die Ortsdurchfahrt Hepbach genau genommen gar keine sei und dort auch ein grünes Schild stehen könne. Es sei schon ein Glück, dass dort Tempo 50 vorgeschrieben ist.

Tempolimit mehrfach Thema

Von Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) auf die Bushaltestelle in Stadel angesprochen, erwiderte Riedmann, dass Markdorf diesbezüglich bereits mehrmals mit dem Landratsamt in Kontakt war und weiter an dem Thema dran bleiben werde. Dort kommt es zu gefährlichen Situationen, da die Bushaltestelle direkt an der Bundesstraße 33 liegt und dort Tempo 100 erlaubt ist (der SÜDKURIER berichtete). Bitzenhofers Vorschlag, Tempo 70 bei Ortseingängen zu prüfen, wie es etwa im Landkreis Ravensburg üblich sei, sei ebenfalls mehrmals thematisiert worden. "Es ist mit Sicherheit ein Unding, dass Verkehr mit 100 vorbeirauschen kann", sagte Bitzenhofer.

Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth erinnerte sich daran, dass das Landratsamt eine Geschwindigkeitsreduzierung einst abgelehnt habe mit der Begründung, dass innerhalb von fünf Jahren "nur" fünf Unfälle geschehen seien – diese Begründung sei eine Frechheit.

"Ich bin froh, dass die Bürger hier wieder aktiv sind", sagte Roth. Dadurch, dass seit wenigen Jahren verstärkt Kinder nach Oberteuringen fahren und dafür die gefährliche Bushaltestelle nutzen müssen, sei eine neue Betroffenheit entstanden. Riedmann sagte, die andere Bushaltestelle für den Schulweg sei in Ordnung und verfüge beispielsweise auch über ein Wartehäuschen.