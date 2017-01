Ortsvorsteher Hubert Roth freut sich im SÜDKURIER-Jahresgespräch über den neuen Anstrich am Leimbacher Rathaus. Nicht die einzige Baustelle: Direkt nebenan entsteht am Feuerwehrhaus der Anbau mit neuen Sanitär- und Umkleideräumen.

Viel Lob habe es vonseiten der Bürger und Bürgerinnen für die neue Außenfassade des Leimbacher Rathauses gegeben, erzählt Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Ich wurde mehrfach darauf angesprochen, wie stimmig das Haus von außen gestaltet ist", sagt der 62-Jährige. Viel Lob soll es in einigen Monaten auch für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus mit den neuen Umkleide- und Sanitärräumen geben. Der offizielle Einweihungstermin ist auf Sonntag, 2. Juli terminiert. "Ich hoffe aber, dass die Räume schon vorher von der Feuerwehr genutzt werden können", so Hubert Roth. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, auf der Baustelle geht es gut voran.

Voran gehen soll es in diesem Jahr auch bei der Grundschulentwicklung. Die Grundschule Leimbach wird zweizügig und dafür müssen weitere Schulräume zur Verfügung gestellt werden. "Es stehen mehrere Vorschläge zur Diskussion", berichtet Roth. Eine Entscheidung steht noch aus. Zur Überbrückung werden Container aufgestellt, die sowohl von der Schule als auch vom angrenzenden Kindergarten St. Josef genutzt werden sollen. "Es dreht sich ja nicht nur um die Kinder von Riedheim", sagt Hubert Roth. Die Kleinkindgruppe soll für den gesamten Stadtbereich gelten. Er sieht in der damaligen Planung beim Neubau des Kindergartens keine Versäumnisse. "Die Stadt hätte irgendwo Container aufstellen müssen und bei uns bietet es sich an." Kindergarten und Schule bilden in dem Markdorfer Ortsteil eine Einheit, das soll auch so bleiben. "Es gibt ein gutes und offenes Miteinander", sagt Roth. Traditionell findet zum Jahresbeginn für geladene Gäste ein Rehessen statt – abwechselnd in der "Letze" in Leimbach oder in der "Linde" in Hepbach.

Am morgigen Donnerstag geht es in die "Linde". Ein Thema im vergangenen Jahr war die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Gasthaus "Traube" im Steibensteg. Hubert Roth ist froh, dass sich die Bewohner ins Gemeindeleben integrieren, die Kinder Kindergarten und Schule besuchen. Und es freut ihn, dass sich viele Menschen im Ort für die Flüchtlinge einsetzen und sie unterstützen.

Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr waren für Hubert Roth die Feierlichkeiten in Stadel zum 800-jährigen Bestehen. "Die Veranstalter haben gezeigt, dass sie das in Eigenregie planen und umsetzen können." Es sei ein sehr schönes Fest-Wochenende gewesen. Gefreut habe ihn auch, dass mit Sabrina Heiß und Lisa Brielmayer sowohl die Apfelkönigin als auch die Apfelprinzessin aus dem Ortsteil kommen. "Das war eine sehr positive Überraschung."

Hubert Roth, der nun seit zehn Jahren Ortsvorsteher ist, war und ist es ein Anliegen sich für "seine" Riedheimer und ihre Anliegen, Wünsche, Sorgen und Probleme einzusetzen. Derzeit sorgt die Ortsumfahrung Kluftern für viel Gesprächsstoff, jüngst haben ihm Mitglieder der Initiative "Zukunft Riedheim" eine Protest-Broschüre gegen die Trassenpläne überreicht. Für Roth ist es wichtig, dass im Regionalforum die verträglichste Lösung für alle Seiten gefunden wird.



Zur Person

Hubert Roth, 1954 in Markdorf geboren, hat nach einer landwirtschaflichen Ausbildung 1977 den elterlichen Hof in Hepbach übernommen. Mittlerweile wird der Hof im Nebenerwerb betrieben, Roth arbeitet im Außendienst. Seit 2007 ist er Ortsvorsteher von Riedheim, seit 1989 sitzt er für die CDU im Ortschaftsrat, seit 2009 offiziell im Gemeinderat. Hubert Roth ist verheiratet, hat drei Söhne und zwei Enkel. Das dritte Enkelkind soll im Januar zur Welt kommen.