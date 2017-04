Markdorf Riedheimer Rat stimmt für Blitzer in Hepbach

B-33-Durchfahrt: Der Empfehlungsbeschluss an den Markdorf Gemeinderat fiel am Montagabend im Sitzungssaal in Leimbach mehrheitlich. Lediglich CDU-Rat Bernd Brielmayer sprach sich gegen die Beantragung eines stationären Blitzers aus. In der anschließenden Bürgerfragerunde kochten dann bei den Blitzer-Befürwortern trotzdem die Emotionen hoch

Skurrile Situation im Riedheimer Ortschaftsrat am Montagabend: Eben hatte sich eine 3:1-Mehrheit der Räte für einen Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat zur Beantragung eines stationären Blitzers in der Hepbacher B-33-Ortsdurchfahrt an das Landratsamt ausgesprochen, da kochten die Emotionen im Leimbacher Kindergarten hoch. Trotz des positiven Votums mussten sich die vier Ortschaftsräte und Ortsvorsteher Hubert Roth in der anschließenden Bürgerfragerunde heftiger Angriffe aus den Zuhörerreihen erwehren, sie würden die Augen vor einem "Raser-Problem" in Hepbach verschließen. Eines zeigten die emotionalen Reaktionen jedenfalls: Zumindest jene Bürger, die in die Sitzung gekommen waren, fordern mit Vehemenz eine Messanlage in ihrem Ort.

Dieser Forderung hatte das Gremium zuvor entsprochen, als Empfehlung für den Gemeinderat, weil der für einen entsprechenden Antrag an das Landratsamt zuständig ist. Wiltrud Bolien (UWG), Markus Heimgartner und Helmut Jetter (beide FW) stimmten dafür, Bernd Brielmayer (CDU) dagegen. Zuvor hatte Roth seine eigene Position verdeutlicht. Er habe das Gefühl, dass man in Hepbach denke, er stehe dem Wunsch nach einem Blitzer nicht positiv gegenüber. Dies sei nicht der Fall. "Ich bin einem Blitzer nicht abgeneigt, ich bin bloß kein Freund von einem Überwachungsstaat", sagte er. Er baue immer noch auf die Vernunft der Autofahrer, sehe aber auch, dass Schilder häufig einfach ignoriert würden. Sei der Wunsch nach einem Blitzer der Wille der Mehrheit, werde er sich dem nicht verschließen. Jetter sprach sich dafür aus, bevor man einen Blitzer beantrage, nochmals die Möglichkeit eines Tempo-70-Bereichs von Stadel her vor Hepbach prüfen zu lassen.

Der Übergang von Tempo 100 auf 50 sei zu abrupt, Tempo 70 dazwischengeschaltet könnte helfen, als "Vorläufer", bevor man einen Blitzer beantrage. Roth verwies auf bereits mehrere erfolglose Vorstöße beim Landratsamt: "Da habe ich keine Hoffnung." Als Antrag von Jetter eingebracht, wurde sein Vorschlag dennoch einstimmig beschlossen, als Vorausmaßnahme flankierend zu dem Blitzer-Beschluss. Bolien hingegen plädierte deutlich für einen Blitzer. Der habe eine stärkere Wirkung und es gehe schließlich darum, genau jene zu "erwischen, die viel zu schnell fahren". Auch Heimgartner befürwortete einen Blitzer, gab aber zu bedenken, dass man dann in Leimbach auf dieselbe Idee kommen könnte.

"Im Bodenseekreis stehen schon genügend solcher Gelddruckmaschinen", lehnte Brielmayer hingegen einen Blitzer ab. Schließlich seien ja alle Anwesenden Autofahrer. "Und wenn ich einmal zehn Stundenkilometer zu schnell bin, bin ich ja noch lange kein Raser." Daraufhin erntete er wütende Zwischenrufe aus den Zuhörerreihen. Er sei von mehreren Hepbachern angesprochen worden, die ebenfalls keinen Blitzer wollten, antwortete er.

200 Unterschriften für einen Blitzer in Hepbach: Das fordert die Initiative

Um den Hepbacher Johannes Flachs hat sich eine Initiative von rund einem halben Dutzend Anwohnern gebildet, die einen stationären Blitzer für die B-33-Ortsdurchfahrt in Hepbach fordert. Rund 200 Unterschriften haben sie bereits dafür gesammelt, die meisten von Hepbacher Bürgern. Das sind die Argumente der Initiative: