Markdorf Rektorin gibt Wunschliste bei Förderverein ab

Rektorin Julie Adam hat bei der Hauptversammlung des Fördervereins Grundschule Leimbach eine lange Wunschliste abgegeben – und stieß auf viel Wohlwollen bei den Verantwortlichen. Die Mitglieder sicherten weiterhin ihre Unterstützung zu. Allerdings gelte es, Prioritäten bei der Erfüllung der Wünsche zu setzen.

Die Wunschliste der neuen Rektorin ist lang. So lang sogar, dass Julie Adam erklärend hinzufügte: "Es ist wie beim Christkind: Das sucht auch aus, was die Kinder schließlich bekommen." Weihnachten ist vorbei. An der Grundschule besteht dennoch weiterhin einiger Bedarf. Diesen meldete die Rektorin nun bei der Hauptversammlung des Fördervereins an. Die Palette reicht von einem größeren Teppich für den Betreuungsraum, damit die Kinder darauf spielen können, über Bücher, Lernspiele und Stühle fürs Foyer bis hin zu CD-Playern. Den von Julie Adam ersehnten Ofen zum Brennen von Ton habe längst die Stadt fest versprochen, erfuhr die Rektorin, die seit Herbst im Amt ist. Bis in der Grundschule Keramik entsteht, könne es jedoch noch dauern. Hängt der Einbau eines Ofens doch davon ab, dass Platz im Heizungskeller geschaffen wird. Die Heizungsfrage aber, die sei bis auf Weiteres offen, solange die Um-, Aus- und Weiterbaupläne noch nicht geklärt sind.

Ihre Wunschliste war jedoch nur ein Punkt ihrer kleinen Rede vor den Fördervereinsmitgliedern im Gasthof Letze. Julie Adam hatte zunächst geschildert, wie froh sie über die wohlwollende Aufnahme an der Schule, im Kollegium, aber auch in der Gemeinde sei. Ausdrücklich lobte sie die gute Lernsituation, zu der nicht zuletzt der Förderverein beitrage. Überrascht habe sie die Atmosphäre an ihrer neuen Schule. "Hier werden sehr viele Feste gefeiert", freute sich Julie Adam. Wobei sie die Rituale wie das gesunde Frühstück oder den Tag der Schulverpflegung ebenfalls zu den Festen zählte. Dies freilich nicht ohne Grund – zumal sich die Eltern an solchen Terminen stets sehr engagierten. Und dass die alljährliche Theaterfahrt nach Konstanz derart gut organisiert sei, das sie, die Rektorin, den Nachmittag einfach nur genießen durfte, das habe ihr schon sehr behagt.

Ihren Ausblick begann die Rektorin mit Neuen Medien. Mit der Digitalisierung, die inzwischen auch im Unterrichtsgeschehen der Leimbacher Grundschule Einzug halte. So wurden kürzlich Klassenräume mit Leinwänden und Beamern ausgestattet. Weitere Unterrichtsräume folgen. Dennoch will Julie Adam weiterhin auch auf die guten alten Medien setzen: Sie plant den Ausbau der Schulbibliothek. Angedacht sind Lese-Rallyes und regelmäßige Buchvorstellungen. Weiterhin plant die leidenschaftliche Mathematikerin auch einen Projekttag Mathematik, bei dem Schüler aus allen Stufen zusammen arbeiten, vor allem aber viel Freude am Rechnen finden sollen.

Das Foyer möchte die Rektorin gern zu einem Lernraum umgestalten. Gestalterisch mitwirken sollen die Schüler auch in ihrem Schulgarten – und dies möglichst fächerübergreifend. Erfreut ist Julie Adam über die Aussicht, dass künftig eine Schulsozialarbeiterin das Unterrichtsgeschehen an ihrer Grundschule unterstützt, sofern der Gemeinderat dies billigt. Wie Julie Adam weiterhin ankündigte, werden unmittelbar nach den Fastnachtsferien sechs Kinder aus Flüchtlingsfamilien nach Leimbach wechseln. Bislang haben sie den Vorbereitungsunterricht an der Jakob-Gretser-Grundschule besucht.

Keine Sorgen macht Julie Adam die Raumsituation während des geplanten Schulumbaus. "Ich habe mich informiert und festgestellt, dass es sehr schöne und sehr ansprechende Mobilbauten gibt", vermied die Rektorin den Begriff Container. Das Schuljahr 2017/18 werde mit zwei ersten Klassen starten. Julie Adams Wunschliste wurde vom Vorstand des Fördervereins übrigens mit Wohlwollen betrachtet. Es gelte aber, Prioritäten zu setzen.

Förderverein

Der Vorstand besteht aus Monika Hoffmann (Vorsitzende), Claudia Lanz-Kieser (Stellvertreterin und Schriftführerin), Friedrich Köskemeier (Kassierer) und den Beisitzerinnen Katja Eberle, Annemarie Faden und Stefanie Wirth.

Der Verein wurde im Herbst 2005 gegründet, er hat rund 90 Mitglieder. Er unterstützt die Bildungsarbeit an der Leimbacher Grundschule durch finanzielle Hilfe, die Kooperation mit Vereinen und durch einzelne Projekte, insbesondere im musischen Bereich.