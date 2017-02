Ein 36-jähriger Opelfahrer ist am Dienstag gegen 6.45 Uhr einem 64-jährigen Mercedesfahrer aufgefahren, der wegen Rehen auf der Straße stark gebremst hatte.

Der Unfall geschah laut Polizei auf der Kreisstraße 7782 von Ittendorf in Richtung Ahausen. Der Opelfahrer hatte ebenfalls stark gebremst und versucht auszuweichen. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 5000 Euro, am Opel auf 8000 Euro.