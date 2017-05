Markdorf Regina Huber-Kuhnle: "Du lernst, deinen Hund zu lesen"

Auf einen Kaffee mit Regina Huber-Kuhnle über ihre Arbeit in der Rettungshundestaffel des DRK.

Frau Huber-Kuhnle, Sie engagieren sich ehrenamtlich in der DRK-Rettungshundestaffel. Wie kamen Sie dazu?

Ich bin einfach ein sozialer Mensch, schon allein durch meinen Beruf. Einen Rettungshund zu haben, war schon immer mein Traum. Ich hatte aber 14 Jahre lang einen Jagdhund, da kann man das nicht machen. Ich dachte immer, dafür braucht man einen Golden Retriever oder einen Schäferhund. Zuerst habe ich mit Peppi Turnierhundesport betrieben, um ihn auszulasten, und habe eine Begleithundeprüfung abgelegt. Einmal beim Spazierengehen hat Peppi mir einen toten Rehbock angezeigt. Eine Woche später hat er das bei einer Maus gemacht. Aus Spaß meinte ich, mit ihm hätte ich zur Staffel können. Nach einer Woche hin und her überlegen habe ich beim DRK Ravensburg angerufen. Sie sagten gleich: Komm vorbei und schau es dir an. Von Anfang an sagten die Leute, mein Hund sei klasse. Nach eineinhalb Jahren konnte ich schon die Prüfung zum Flächensuchhund ablegen.

Braucht man als Mensch wie auch als Hund bestimmte Voraussetzungen?

Der Hund muss bewegungsfreudig sein und Ausdauer haben. Ganz wichtig ist, dass er sozial verträglich mit Mensch und Hund ist. Wenn wir eine Kettensuche machen, ist es wichtig, dass er mit anderen verträglich ist. Da kann man nicht lange überlegen. Auch ein offenes Wesen ist wichtig. Als Mensch brauchst du physische und psychische Belastbarkeit. Außerdem musst du ständig erreichbar sein. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, wie man überhaupt zur Prüfung kommt. Der Hundeführer muss eine Helfergrundausbildung, eine Sprechfunkausbildung, GPS-Kunde und eine Sanitätsausbildung haben. Die Prüfung wird von einem Prüfer des DRK abgenommen. Auch Erste Hilfe am Hund muss beherrscht werden. Erst dann bist du prüfungsbereit. Die Prüfung muss alle zwei Jahre erneuert werden.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit in der Staffel?

Mir bedeutet die Arbeit viel, weil ein lebenswichtiger Sinn dahintersteckt und es kein bloßer Hundesport ist. Wenn wir kommen, ist schon viel passiert. Dann haben schon die Polizei und die Feuerwehr gesucht. Wir engagieren uns alle ehrenamtlich und finanzieren uns durch Spenden. Unser Team ist ganz toll. Es gibt bei uns keinen Konkurrenzkampf, denn jeder braucht jeden. Ich fühle mich dort unglaublich wohl. Ich freue mich jeden Sonntag schon auf den nächsten Samstag, an dem wir trainieren. Das ist mein Highlight.

Wie wirkt sich das Training auf die Mensch-Hund-Beziehung aus?

Du wirst ein Team. Du lernst, deinen Hund zu lesen, und er lernt, dich zu lesen. Am Schluss geht das Training fast wortlos. Aber es dauert lange, bis man so weit ist. Das ist nicht immer einfach.

Wie sind Sie denn auf den Hund gekommen?

Ich habe schon seit 30 Jahren Hunde. Schon als Kind wollte ich immer einen Hund haben und hatte auch immer Hunde um mich. Als Kind habe ich immer gesagt, ich will Hundefriseurin werden. Mit 20 Jahren bin ich berufsbedingt ausgezogen und habe wenig später per Zufall über einen Patienten einen Welpen bekommen. Seitdem habe ich Hunde.

Was ist für Sie das Schönste daran, einen Hund zu haben?

Es freut sich keiner so wie ein Hund. Ein Hund ist immer da. Es gibt den Spruch: Ein Leben ohne Hund ist sinnlos. Und das stimmt. Mich beeindruckt das ausgeprägte Sozialverhalten dieser Tiere. Das zeigt er dir jeden Tag. Man konnte das Aussehen der Tiere ändern, aber das Sozialverhalten ist eins zu eins vom Wolf übernommen und da konnte keiner etwas manipulieren. Hinter einem Hund steckt mehr als ein Haustier.

Gibt es auch Schattenseiten am Leben als Hundehalter?

Peppi darf nicht alles fressen, weil er Allergiker ist. Das ist anstrengend. Er bekommt sein Spezialfutter, aber man muss trotzdem aufpassen. Für mich gibt es sonst keinen Nachteil. In den Urlaub fahren ist für mich kein Problem. Ich stimme meinen Urlaub immer so ab, dass Peppi mit kann.

Was würden Sie anderen Hundehaltern raten?

Ich wünschte mir, dass Hundebesitzer ihren Hund nicht vermenschlichen und das Sozialverhalten respektieren. Man muss darauf achten, dass Hunde nicht einfach auf Menschen zurennen. Das gehört sich nicht. Man weiß nie, was derjenige schon alles erlebt hat. Dadurch entstehen viele Missverständnisse.

Zur Person

Regina Huber-Kuhnle ist 52 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Hepbach. Nach ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin arbeitete sie zunächst in verschiedenen Praxen, bevor sie 1989 eine eigene in Untersiggingen eröffnete. Seit 1984 ist Huber-Kuhnle Hundebesitzerin. Ihr vierjähriger Kleinpudel Peppi ist ihr mittlerweile dritter Hund. Seit 17 Jahren ist die Therapeutin Mitglied im Hundesportverein Tettnang und engagiert sich seit 2014 bei der Rettungshundestaffel des DRK Ravensburg. Dafür trainiert sie jeden Samstag mehrere Stunden im Raum Weingarten und Mochenwangen.