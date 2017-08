Markdorf Rebmeister hofft auf trockenes Wetter

Wetterwechsel fordern Hubert Gutemann, Rebmeister des Spitalfonds Markdorf, heraus. Die Ernte sei nicht in Gefahr, werde aber sicher 20 Prozent unter dem Ideal bleiben.

Markdorf – Schwer einschätzbar sei derzeit, wie die Weinernte ausfällt, meint Hubert Gutemann, Rebmeister des Spitalfonds Markdorf. Die Witterung spiele hier natürlich eine entscheidende Rolle. Im April gab es Frostschäden an den Blüten, was der Experte aktuell auch am geringeren Behang erkennen kann. Von bis zu 30 Prozent Verlust ging Gutemann damals aus, dazu kamen leichte Hagelschäden und durch den nassen Juli leichter Pilzbefall.

Die Ausfälle können teilweise bei idealen Verhältnissen durch die Größe der Trauben ausgeglichen werden, erklärt Gutemann. Sicher werde die Ernte aber 20 Prozent unter dem Ideal bleiben. "Der September kann noch viel ändern", sagt Gutemann. Voraussichtlich ab dem 23. September wird mit der Weinlese begonnen, ein relativ früher Termin, der auf die Wärme im Frühjahr zurückzuführen sei. Ein weiteres Wetterproblem sei zu viel Nässe. Sie begünstige die Ausbreitung von Pilz.

2016 habe es einen nassen Juni gegeben, in diesem Jahr einen feuchten Juli. In diesen Zeiten sei es oft schwierig gewesen, auf dem steilen Gelände der Wanger Halde, wo die Reben des Spitalfonds stehen, mit Maschinen zu fahren. Wenn die Blätter von Pilz befallen werden, produzierten sie keinen Zucker mehr, erklärt der Rebmeister. Alte Blätter seien in der Regel resistenter. Aktuell gebe noch keinen Grund zur Sorge. "Es besteht für die Ernte keine Gefahr." Aber der Befall könnte sich bei zu viel Feuchtigkeit verstärken: "Ich hoffe, dass es trocken wird, dann haben wir mit dem Pilz keinen Ärger."

Vereinzelt sind auch die Folgen von Hagel an den Weintrauben zu erkennen. "Die Hagelschäden waren hier allerdings nicht so groß wie in Immenstaad", sagt der Rebmeister. Folge solcher Hageltreffer kann sein, dass Beeren faulen.

Seit 2011 werden die Rebanlagen jährlich erneuert. Die alten Holzpfähle werden durch Metallpfähle ersetzt und neue Reben gepflanzt. Dabei werden auch die Fahrgassen verbreitert. "Das erleichtert und ermöglicht teilweise erst die Bewirtschaftung durch Maschinen. Dadurch kann die Wirtschaftlichkeit des Betriebes verbessert werden", erläutert Gutemann. Inzwischen seien von den alten Anlagen rund drei Hektar von insgesamt 5,8 Hektar erneuert.

Alle Trauben des Spitalfonds Markdorf werden übrigens komplett beim Winzerverein Hagnau abgeliefert, der den Wein ausbaut. Der Bedarf der Stadt an Markdorfer Wein für besondere Anlässe wird dann zurückgekauft.

Markdorfer Wein 2016

65 928 Kilogramm Weintrauben wurden beim Spitalfonds Markdorf im Jahr 2016 geerntet, geht aus dem Rechenschaftsbericht hervor. Davon waren 27 008 Kilogramm (41 Prozent) Müller-Thurgau, 25 594 Kilogramm (38,8 Prozent) Spätburgunder, 6696 Kilogramm (10,2) Ruländer, 3586 Kilogramm (5,4) Kerner und 3044 Kilogramm (4,6) Weißburgunder.

Der Wein wird beim Winzerverein Hagnau verarbeitet, wo der Spitalfonds Genosse ist. 11,8 Prozent waren Qualitätswein und 88,2 Prozent Prädikatswein. Geerntet wurde 2016 auf einer Fläche von 532,65 Ar (5,33 Hektar). Das Betriebsergebnis im Weinbau fiel bei Einnahmen von rund 152 400 Euro und Ausgaben von rund 186 000 Euro negativ aus, Minus rund 33 000 Euro. Mit dem Winzerverein sind Verkaufserlöse in von 150 000 Euro abgerechnet worden.