Markdorf Realschüler gestalten Plakate für Stadtjubiläum

Am Computer haben Neuntklässler der Realschule am Bildungszentrum Markdorf Plakate für das mittelalterliche Treiben "1200 Jahre Markdorf" entworfen. Kunstlehrer Günther Nietsche wollte die Schüler damit auch für das Großereignis interessieren, in das die wenigsten von ihnen direkt mit eingebunden sind.

Markdorf (büj) Spielleute, Gaukler, Händler, Handwerker – den Besuchern wird es vorkommen, als seien sie in eine ganz andere Zeit zurückversetzt. Und eben dies wird auch das Ziel sein, wenn die Stadt Markdorf am 16. und 17. September in der Innenstadt zu einem mittelalterlichen Treiben einlädt. Ob den Besuchern dann auch schwertschwingende Ritter begegnen, das bleibt noch abzuwarten. Aber auf dem Einladungsplakat hat es ganz den Anschein: Hier schwingt ein Harnisch tragender Recke die Klinge über dem Helm.

Ritter gehören aus Hannas Sicht einfach zu einem richtigen Mittelalterfest dazu. Die Neuntklässlerin an der Realschule des Bildungszentrums Markdorf hat das Plakat entworfen. Ihre Idee war es, mit einem prächtig verzierten Kämpen für den Ausflug in Markdorfs Anfänge zu werben. Ihr Entwurf war nur einer von vielen Ergebnissen. Denn das Thema "Plakatentwurf für Markdorfs 1200-Jahr-Feier" griff Günther Nietsche in seinem Unterricht Bildende Kunst an der Realschule gleich mehrfach auf. Wie der Kunstlehrer fand, ist dies – abgesehen von der rein kreativen Seite, etwa dem Umgang mit Motiven, dem Komponieren von Schrift und Figuren auf einer größeren Fläche – eine Gelegenheit, Jugendliche an ein lokales Ereignis heranzuführen.

Sonst hätten die Schüler zu dem Fest nur mittelbaren Bezug, etwa wenn Eltern oder Geschwister in irgendeiner Form an den Jubiläumsfestivitäten beteiligt sind. Eine Frage in die Schülerrunde des Kunst-Unterrichts von Günther Nietsche in den Klassen 9a und 9b zeigt, dass zum Beispiel Dennis über den Bogenschützenclub in den Veranstaltungsreigen eingebunden ist. Doch bei seinen Mitschülern halten sich die Jubiläumsaktivitäten in engen Grenzen. Offenbar galt das zunächst auch für ihr Interesse an dem Ereignis: "Stadtjubiläen sind doch eher was für Ältere", meint einer der Schüler. Hier fand der Kunstlehrer einen Weg, über die Aufgabenstellung und die künstlerischen Mittel den Jugendlichen den Zugang zum Stadtfest zu vermitteln. Er nutzte den Reiz der Technik, indem er die Plakate ausschließlich am Computer "malen" ließ. "Das war schon eine Herausforderung", blickt Raphael zurück.