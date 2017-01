Raubüberfall auf Markdorfer Lebensmittelgeschäft

Ein unbekannter Täter hat gestern Abend gegen 19 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Ravensburgerstraße überfallen. Laut Polizei bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe und entwendete einen "überschaubaren" Geldbetrag aus der Kasse.

Markdorf – Kurz nach 19 Uhr betrat ein maskierter Täter den Lebensmittelmarkt in der Ravensburgerstraße und bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe. Er forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse zu überlassen. Das teilt die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Nachdem sich die Kassiererin geweigert habe, ihm das Geld zu geben, habe der Unbekannte, der eine schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen trug, selbst in die Kasse gegriffen und einen laut Polizeisprecher Fritz Bezikofer "noch überschaubaren Geldbetrag" entwendet. Auf seiner Flucht habe er im Eingangsbereich mit einer Pistole in die Decke gefeuert. Laut Ermittlungen der Kriminaltechnik soll es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe handeln. Im Rahmen der Spurensicherung konnte eine Geschosshülse aufgefunden werden,



Der Täter entkam laut Polizei zu Fuß, eine ausgelöste Ringalarmfahnung blieb erfolglos. "Bei einer Ringalarmfahnung werden gewisse Punkte besetzt", erklärt Bezikofer. Rund 30 Polizisten seien am Abend im Einsatz gewesen. Die Beschreibung des unbekannten Mannes laut Polizei: 1,70 bis 1, 75 m groß, kräftige Statur. Er soll eine petrolfarbene Softshell-Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen sowie gutes Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Hinweise auf die Person werden an die Kriminalpolizei in Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, erbeten.