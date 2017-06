Markdorf Rathauspläne bei "Terrassengespräch" kritisch hinterfragt

Das erste "Terrassengespräch" der Freien Wähler zeigt in Markdorf, wie sehr der Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss weiterhin bewegt. Große Frage war, wie zukunftsfähig die Innenstadt ist.

Markdorf – "Stadtentwicklung ist mehr als Monopoly". So lautete das Motto einer Gesprächsrunde, zu der die Freien Wähler Markdorf am Dienstagabend auf die Terrasse vor dem Restaurant "Schwanenstüble" eingeladen haben. Dietmar Bitzenhofer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Gemeinderat, erklärte die Differenz zum Gesellschaftsspiel. "Bei Monopoly ist nach vier Stunden alles wieder vorbei." Im Gegensatz dazu müsse eine Gemeinde "Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte" mit ihren Immobilien-Entscheidungen leben. Kernfrage dieses ersten "Terrassengesprächs" der Freien Wähler sei, so Bitzenhofer, "wie zukunftsfähig ist unsere Innenstadt?" An der Zukunftsfähigkeit der prosperierenden Gewerbegebiete Markdorfs bestehe schließlich keinerlei Zweifel.

Zum ersten Gesprächsthema des Abends – was mit dem Rathaus-Areal geschehen solle, wenn die Verwaltung wie geplant ins umgebaute Bischofsschloss umgezogen ist – warf Fraktionschef Bitzenhofer gleich zwei provozierende Thesen ein. "Egal was kommt, eine Revitalisierung der Kernstadt ist nur sehr schwer beziehungsweise gar nicht möglich. Bitzenhofers anderer Punkt: "Wenn sich die Sparkasse ansiedelt, wäre immerhin schon einmal ein Investor da." Was für die Stadt insofern von Vorteil wäre, als die notwendigen Planungen in absehbarer Zeit begonnen werden könnten. "Ob die Sparkasse tatsächlich das Nonplusultra für Markdorf ist", so schränkte Bitzenhofer ein, "das steht auf einem anderen Blatt."

Ob denn der Umzug der Verwaltung ins Bischofsschloss beschlossene Sache sei, erkundigte sich Siegfried Radu. Unter dem Vorbehalt, dass sich die Gesamtkosten des Umbau-Umzugs-Projekts auf 16 oder 17 Millionen Euro beschränken lassen, sei das der Fall, war Bitzenhofers Antwort. Stadtrat Arnold Holstein kritisierte die von ihm nicht mitgetragene Ratsentscheidung. "Wir vernichten da Geld ohne Ende", warnte er. Aus seiner Sicht könne ein Hotel auf dem Rathaus-Areal niemals so attraktiv sein wie das wegen seines Flairs so beliebte Bischofsschloss. Franz Frick monierte, dass die Bürgerinformation über die Umzugspläne eine "Verkaufsveranstaltung" gewesen sei. Frick befürchtet: "Wenn erst genug investiert ist, gibt es keinen Weg mehr zurück." Und Siegfried Radu beanstandete, dass die Verwaltung längst nicht alle Kostenvarianten offengelegt habe. So vermisse er Zahlen darüber, wie groß der Einkommensverlust für die Stadt sei, wenn sie selbst ins Schloss zieht. Laut Bitzenhofer sei ein Bürgerentscheid in der Schlossfrage immer noch möglich.

Michael Holstein brachte in die Diskussion ein, dass, wenn die Kreissparkasse das Rathaus-Areal nutzt, dort keine Gastronomie-Betriebe einziehen. Gastronomie aber sei das, woran es in Markdorf derzeit fehle. Für Michael Holstein trügen sie erheblich zur Belebung der Innenstadt bei. Weitere Einzelhändler sind aus Sicht von Regine Franz nicht nötig in der Innenstadt. Eine Ansicht, die auch Dieter Stahl teilte. Auch er plädiert für ein Hotel auf dem Rathaus-Areal: "Die Sparkasse soll sich doch besser in Bahnhofsnähe ansiedeln", so schlug er vor.

Sorgenkind Verkehr

Das durch die Baustellen in der Innenstadt verursachte "Verkehrschaos" macht den Einzelhändlern zu schaffen. Apotheker Matthias Maunz fürchtet, dass vor allem Kunden aus dem Umland abwandern. Und finde das derzeit besonders drückende Parkplatzproblem keine Lösung, werde das für die Geschäftsleute zum ernsthaften Problem. Problematisch sei auch die Situation für den Fahrrad-Verkehr. Wie Stadträtin Sandra Steffelin, Angehörige der Arbeitsgruppe Radverkehr, einräumt, stagniere es derzeit bei diesem Thema.

Das nächste "Terrassengespräch" gibt es in etwa acht Wochen. Am 21. Juni laden die Freien Wähler ins Obertor, wo Judith Knacke, Friedrichshafens Seniorenbeauftragte, von ihrer Arbeit berichten wird.