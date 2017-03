Markdorf Rathausareal und Mobilität: 100 Markdorfer reden bei Stadtthemen mit

Die Informationsveranstaltung der Stadt hat am Samstagnachmittag großen Zuspruch erfahren. Die Themen Rathausareal und Mobilität bewegen die Markdorfer

Der Sonnenschein am Samstag war kein Hinderungsgrund: Rund 100 interessierte Bürger strömten zum Auftakt der Bürgerbeteiligung um 13 Uhr in die Stadthalle, um sich die Vorschläge zur Neugestaltung des Rathausareals anzuhören und sich anschließend selbst einzubringen. "Mir ist wichtig, dass wir in einem vollkommen ergebnisoffenen Austausch zu Ihnen reden", begrüßte Bürgermeister Georg Riedmann. Heute gehe es "um ein Baukastensystem, an dem Sie mitwirken können".



Die Planer Markus Gräter und Carolina Weber vom Stuttgarter Büro Baldauf stellten ihre drei Varianten Wohnen und Hotel, Markt und Pflegewohnen und Markt und Pflegeheim vor, Bereichsdirektor Walter Lorenz die Pläne für eine Sparkassen-Zentrale. Lorenz sprach von 1000 bis 1500 Kunden täglich, die Frequenz in die Innenstadt brächten, plus 300 eigene Mitarbeiter. Lorenz: "Wir würden unsere internen Bereiche gerne hier in Markdorf konzentrieren."

In der kurzen Diskussionsrunde vor dem Rundgang an den Stellwänden und Modellen fragte Ernst Arnegger, ob die Stadt nur einen oder mehrere Investoren suche. Dies sei von dem endgültigen Konzept abhängig, so Riedmann. Bei einer kleinteiligeren Enwticklung, wie Wohnen und Hotel, könne es auch mehrere Investoren geben. Die Stadt habe das Areal aber im eigenen Besitz und werde daher sehr konkrete Vorgaben machen. Norbert Beck mahnte die "zunehmend tote Marktstraße" an. Ein Markt müsse zur Marktstraße hin geöffnet sein, ein Hotel dazu wäre sinnvoll. Beck: "Wichtig ist, dass dieses Gebäude nicht einer Nutzung zugeführt wird, von der die Innenstadt nichts hat.

Frieder Staerke regte an, das Parkhaus mit einer hohen Fassade bis direkt an die B 33 heranzurücken und auf die geplante Gehsteigbegrünung zu verzichten. "Aus der B 33 wird auch so keine Wohlfühloase werden", argumentierte er. Besser wäre es, das Parkhaus als "Lärmschutzwall" für die Innenstadt zu nutzen. Beim anschließenden Rundgang in der Stadthalle sparten die Bürger nicht mit eigenen Anregungen. Bruno Schwenninger könnte sich die Kombination Lebensmittelmarkt und Hotel, also ein Mix aus den Varianten 1 und 2, gut vorstellen. Dietmar Künzig plädierte für große Einzelhandelsflächen zum Bummeln, etwa mit Boutiquen oder Textilhäusern: "Eine Aufenthaltsqualität wie in Ravensburg wäre schön." Begeistert vom Zuspruch der Veranstaltung äußerte sich Büro-Chef Professor Gerd Baldauf im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Das große Engagement der Bürger, das wir heute sehen, ist toll und wichtig für den Prozess." Sein Leitmotiv sei: "Transparenz, aber mit Haltung." Die Bürgerbeteiligung werde von seinem Büro in ein klares Konzept überführt werden. (gup)

Anregungen können bis zum 28. April ans Rathaus, Postfach 1240, 88677 Markdorf oder per E-Mail an den Bauamtsleiter gerichtet werden: m.schlegel@rathaus-markdorf.de