Markdorf Rasul Rasuli: Flüchtling aus Markdorf ist Landesmeister im Boxen

Rasul Rasuli, aus Afghanistan geflüchtet, siegt für den VfB Friedrichshafen bei den Box-Landesmeisterschaften in der Klasse C des Halbweltergewichts

Baden-Württemberg hat neue Box-Meister – und einer wohnt in Markdorf: Rasul Rasuli, 29, gewann bei den Meisterschaften in Schriesheim in der Klasse C des Halbweltergewichts (60 bis 64 Kilogramm). Klasse C, weil er bisher weniger als sieben Mal siegreich aus dem Ring gestiegen ist.

Er könne es selber kaum fassen, erklärt Rasul Rasuli. Und außerhalb des VfB Friedrichshafen, für den der 29-Jährige boxt, stoße er auch auf ungläubiges Staunen. "Keiner rechnet damit", so Rasuli, "dass ein Landesmeister aus Markdorf kommt." Und schon gar nicht aus einer Sammelunterkunft für Geflüchtete, wo Rasuli seit zwei Jahren wohnt, weil er zusammen mit seiner Familie aus Afghanistan geflohen ist. Asyl hat er in der Bundesrepublik beantragt, weil das Leben seiner Frau und seiner beiden Kinder in seiner afghanischen Heimat bedroht sei. Er habe dort beim Minister für Energie und Wasser als Personenschützer gearbeitet. So sei er ins Fadenkreuz der Taliban geraten.

"In Afghanistan habe ich noch gar nicht geboxt", erklärt Rasuli. Aber er trieb Kampfsport: Shaolin Kung Fu, was er nach seiner Flucht auch gerne in Deutschland fortgesetzt hätte. "Ich habe aber keine Trainingsmöglichkeiten gefunden." So wich er aufs Boxen aus. Eine Entscheidung, die er keineswegs bedauert, habe er beim VfB Friedrichshafen doch etliche Freunde gefunden. Seine sportlichen Erfolge – sieben Sieg bei acht Kämpfen – und der Meistertitel steigern die Lust am Faustkampf nur noch mehr. "Es war hart", blickt Rasuli auf den Titelkampf zurück. Hart sei auch das Training gewesen, davon das letzte Drittel des Vierteljahres vor dem Kampf im Fastenmonat Ramadan. Überhaupt verfolgt er seine Ziele konsequent. "Ich gehe regelmäßig zum Sprachkurs", erklärt er. Intensiv betreibt der Landesmeister auch seine Job-Suche – und die Suche nach einer Wohnung für sich und seine Familie.