Markdorf Raser-Klagen in der Bussenstraße

Von oben herab bis zur Stadthalle wird vor allem morgens häufig Tempo gebolzt. Nun fordert eine Anwohnerin konsequentes Durchgreifen der Stadt Markdorf, wenn möglich mit einem Tempo-30-Limit. Davon wiederum hält Bürgermeister Georg Riedmann nicht viel.

Die Klagen über Raser in der Bussenstraße reißen nicht ab. Immer wieder erreichen die Redaktion Beschwerden, zuletzt von einer Anwohnerin im Bereich der Maria-Lanz-Straße-Einmündung. Früh morgens zwischen 6 Uhr und 8 Uhr sei es besonders schlimm: Von oben her würden Autofahrer ihrem Empfinden nach mit teils mehr als 60 oder 70 Stundenkilometern die Straße herabrasen.

An den Wochenenden werde in beiden Richtungen schnell gefahren. Mehrfach habe sie, auch wegen der Baustellen, die die Straße verengen, gefährliche Situationen erlebt. "Das muss einfach reguliert werden", fordert die Dame, die ihren Namen nicht öffentlich genannt sehen möchte. Sie jedenfalls empfinde es als "katastrophal", dass vor allem auf Höhe des Mehrgenerationenhauses (MGH) und des Kindergartens unsanktioniert gerast werden dürfe.



Wunsch nach Tempo 30

Die Anwohnerin würde sich die Bussenstraße als Tempo-30-Zone wünschen. Ihr gehe es vor allem um den Schutz der Fußgänger. Weder am MGH noch an der Engstelle an der Bushaltestelle beim Rebweg könnten Fußgänger gefahrlos die Straße überqueren. Als wirksame Maßnahme gegen Raser könne sie sich auch Bodenschwellen vorstellen. Die seien auch rasch und kostengünstig zu installieren. Kontrolliert werde zu wenig in der Straße, sagt sie. Mobile Blitzer seien Seltenheitsfälle.

Verdeckte Messungen

Im Rathaus ist das Problem bekannt. Er wisse, dass das Landratsamt bei seinen Messungen vor allem im oberen Teil der Straße teils "eklatante" Tempoverstöße festgestellt habe, sagt Bürgermeister Georg Riedmann gegenüber dem SÜDKURIER. Er habe der Dame, die auch bei ihm in der Bürgersprechstunde vorstellig geworden sei, zugesagt, im Bereich Spital-/Döllenstraße verdeckte Messungen vornehmen zu lassen. Dafür hat die Stadt ein kleines Gerät, das zum Beispiel an Straßenlaternen befestigt wird. Die verdeckten Messungen hätten den Vorteil, dass sie von den Fahrern im Gegensatz zu mobilen Blitzern nicht bemerkt würden. "Dadurch sind sie viel aufschlussreicher", sagt Riedmann. Die Stadt besitze aber nur ein solches Gerät, bislang sei es aber an anderen Stellen eingesetzt gewesen. In einer oder zwei Wochen könne man es aber in der Bussenstraße installieren.



Vehement spricht sich Riedmann jedoch gegen eine Tempo-30-Zone aus. "Markdorf ist mit Tempo-30-Zonen nun gesättigt", sagt er. In den Wohnstraßen gelte überwiegend bereits Tempo 30, nur in den so genannten Erschließungsstraßen, zu denen auch die Bussenstraße gehört, nicht. Würde man nun auch in Erschließungsstraßen Tempo 30 einführen, nähme dies kein Ende mehr. Eine isolierte 30er-Lösung nur für eine Erschließungsstraße halte er nicht für "zielführend". Dann würden dieselben Ansprüche für zig weitere Straßen angemeldet werden.

Schwellen zu gefährlich

Riedmann plädiert stattdessen für die mobilen Messungen. Schwellen seien aus seiner Sicht keine Lösung. Auf der abschüssigen Straße seien sie ein erhebliches Risiko für Fahrradfahrer. "Diese Verantwortung möchte ich mir nicht aufbürden", sagt er.

Grundsätzlich habe er großes Verständnis für die Beschwerden der Anwohner, betont der Bürgermeister ausdrücklich. Gehe es nach ihm, könnte im gesamten Landkreis eine Vereinheitlichung der innerörtlichen Tempolimits zum Beispiel auf Tempo 40 eingeführt werden. Das Thema Bussenstraße soll nochmals auf den Tisch des Gemeinderates kommen, wenn es um die Weiterentwicklung des Verkehrskonzeptes für Markdorf gehe. Die Tempo-30-Frage soll dabei jedoch nicht zur Debatte stehen. Ein Limit sieht Riedmann abgesehen davon auch noch aus einem anderen Grund skeptisch: "Trotz Anordnung fährt am Ende jeder doch so schnell, wie er will. Es hätte also nur einen Sinn, wenn es durchgängig kontrolliert würde."

Bussenstraße

In der Bussenstraße, die an der Stadthalle vorbei den Berg hinauf führt, gilt Tempo 50. Baustellen verengen sie derzeit, zudem führt sie direkt am MGH, dem Kindergarten und dem Seniorenheim vorbei. Häufig wird sie auch als Abkürzungsstrecke benutzt.