Markdorf Radfahren mit etlichen Hindernissen

Der "Automobil- und Motorsportclub Gehrenberg im ADAC" (AuMSC) hat am Samstag ein Jugend-Fahrrad-Turnier für Kinder zwischen acht und 13 Jahren ausgerichtet

Zu Velo-Turnieren lädt der Verein zwar ganz regelmäßig ein – die in Kooperation mit dem ADAC und den Schulen in der Region, doch war das Turnier am Samstag "etwas Anderes", wie AuMSC-Vorsitzende Werner Gauß erklärte. Erstmals nämlich hat der Verein mit der angeschlossenen Verkehrsschule eine Stadtmeisterschaft ausgerichtet. An der dann auch 26 Mädchen und Buben teilnahmen. "Wir machen das auch, um uns wieder stärker in der Öffentlichkeit zu präsentieren", erklärte Werner Gauß. Ein Hauptanliegen des Vereins sei schließlich, dass sich Kinder sicher im Straßenverkehr bewegen. "Und beim Radfahren ist es wie mit dem Schwimmen", so der AuMSC-Vorsitzende, "es werden immer weniger, die das können."

Bei Johannes ist das freilich anders. Der Zehnjährige nimmt auch keineswegs zum ersten Mal an einem Fahrrad-Turnier teil. "Beim ADAC-Turnier hier bin ich auf den ersten Platz gekommen", berichtet er stolz. Und bei der Südbadischen Meisterschaft in Bondorf habe er immerhin noch den zweiten Platz erreicht. "Er ist halt ehrgeizig", verrät die Mutter, Bettina Losch aus Hagnau. Sie begrüße es durchaus, wenn sich ihr Sohn geschickt anstelle auf seinem Rad.

Das Fahren auf Zeit zählte dann auch zu den geringsten Anforderungen. Weit schwieriger waren andere Aufgaben auf dem Parcours. So galt es, mit einer Kette in der Hand einen Kreis zu fahren, eine enge S-Kurve zu meistern – und dabei möglichst wenig Holz-Klötze umzustoßen oder vor einem Hindernis richtig zu bremsen und abzusteigen. "War schwerer, als ich gedacht hab", erklärt Simon nach einem Probedurchlauf. Sein Durchgang auf Punkte gelingt indes ohne viele umgefahrene Holsklötze.

Die Sieger

Neun- bis Zehnjährige: Luna Werkmann, Sebastian Späth und Simon Rein; Elf- bis 12-Jährige: Maren Engel, Rosalie Lauer, Jade Werkmann; Johannes Losch, Richard Rein, Oliver Lachmann; 13- bis 14-Jährige: Anna Geißler, Melanie Wahl, Lena Kaplan; Fabian Coenning, Memis Dalgakiran, Dominic Kurtovic.