Markdorf Puppenspielerin Irmi Wette betreibt Missbrauchsprävention auf der Bühne

Irmi Wette, Betreiberin der Konstanzer Puppenbühne, betreibt mit dem Stück "Pfoten weg!" Missbrauchsprävention. Angehenden Erzieherinnen und Erziehern an der Justus-von-Liebig-Schule Markdorf erläuterte die jetzt im Rahmen der Akademie-Vorträge den Hintergrund.

Markdorf (büj) "Pfoten weg!" ist anders. "Pfoten weg!" ist kein Kasperletheater, wo es vollkommen ausreicht, dem Krokodil ab und zu ein paar Hiebe zu versetzen. Mit den Mitteln des Puppentheaters arbeitet das Stück "Pfoten weg" zwar auch, aber es operiert nicht mit den üblichen starken Schwarzweiß-Kontrasten, dem strikten Gegenüber von Gut und Böse, sondern es öffnet die Augen für Graubereiche. Für eben jene Gefühlslagen, in denen Kinder spüren, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Für das ihnen jedoch noch die Worte fehlen, weil es nicht ihrer kindlichen Erfahrungswelt entsprechen sollte.

Irmi Wette, Betreiberin der Konstanzer Puppenbühne, nennt das vergleichsweise Harmlose: die ungewollten, die "krakenhaften Umarmungen vom Onkel und die Schlabberküsse von der Tante" zum Beispiel. Eingeladen von der Justus-von-Liebig-Schule, im Rahmen der Akademie-Vorträge zu sprechen, erläuterte Irmi Wette ihrem Publikum – angehenden beziehungsweise längst erfahrenen Erzieherinnen und Erziehern zumeist -, wie pädagogisches Puppenspiel funktioniert. Der Ekel in ihrer Stimme aber zeigt, dass Irmi Wette an viel Schlimmeres denkt als an ungewünschte Bussis. Wette zielte auf Demütigungen ab, auch auf physische Gewalt, auf Missbrauch – auf jede Art von Übergriffen, vor denen die Puppenspielerin ihr Publikum schützen will.

Kinder seien zwar schwach, doch könnten sie sich Hilfe von Erwachsenen holen. Und sie können signalisieren, dass sie nicht einverstanden sind – mit den Schlabberküssen, den krakenhaften Umarmungen – oder was auch sonst noch. Wann sie solche Signale senden sollen und wie die Kinder das am besten tun, das führt die Puppenspielerin in ihrem "Pfoten weg!"-Stück vor. Sie hat es selbst geschrieben und die Figuren kreiert. Den Anstoß gaben reale Missbrauchs-Vorkommnisse vor 15 Jahren, erklärte Irmi Wette.

Bei der Polizei habe sie gewissermaßen offene Türen eingerannt, als sie mit ihrem Vorschlag für ein Präventionsprojekt per Puppenspiel kam. Inzwischen hat sie vor rund 50 000 Kindern gespielt mit ihren Katzen-Puppen. Sie habe Netzwerke geknüpft und Sponsoren gefunden. Zudem habe sie zahlreiche Erzieherinnen ermutigt: "Hören sie auf ihr pädagogisches Bauchgefühl – Sie spüren oft, wenn etwas nicht in Ordnung ist." Und immer noch laufe es ihr kalt den Rücken herunter, wenn am Ende des Stücks der Chor der versammelten Kinder das laute "Halt!" ruft, das Signal gegen alle Übergrifflichkeiten.

"Pfoten weg!" wendet sich an Kinder, aber auch an Erwachsene. Nach wie vor werde das Thema Missbrauch verdrängt. Dass die Übergriffe überwiegend im Nahbereich stattfinden, dass Bekannte und Verwandte zumeist die Täter – und Täterinnen – sind, trägt immer noch zur Tabuisierung bei, sagt Wette. Sie appelliert deshalb an die Erzieherinnen, auf alle Signale der Kinder zu achten. "Aber seien sie behutsam dabei", sagt sie.