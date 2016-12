Markdorf Protest-Broschüre gegen Trassenpläne

Die Trassenpläne für eine Ortsumfahrung Kluftern sorgen im Markdorfer Teilort Riedheim für hohe Wogen. Nun meldet sich die jüngst gegründete Initiative "Zukunft Riedheim" mit einer Protest-Broschüre zu Wort

"Zukunft Riedheim" ist die sechsseitige Broschüre überschrieben, die die Bergheimer und Riedheimer Bürger heute in ihren Briefkästen finden sollen. Detailliert und in deutlichen Worten beschreiben die Verfasser darin, welche Auswirkungen aus ihrer Sicht die aktuellen Pläne für eine Ortsumfahrung Kluftern für den Markdorfer Teilort Riedheim haben. Einer der ersten, der die frisch gedruckte Broschüre zu Gesicht bekommt, ist Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth. Ihm überreichten die Mitglieder der Initiative "Zukunft Riedheim" am Donnerstagnachmittag das Druckwerk – verbunden mit einem Appell, ihre Anliegen auch in den noch ausstehenden Sitzungen des Regionalforums der Verkehrsmediation Kluftern zu vertreten.

Planung zulasten Riedheims

"70 Prozent der aktuellen Trassenplanungen belasten Riedheim", sagte Daniel Ritter, einer der Organisatoren der Initiative bei dem Vor-Ort-Termin – und formulierte damit den Kern der Befürchtungen der Riedheimer. Fünf der sechs Vorzugstrassen, die Varianten A2 bis D2, würden die Ortschaft tangieren, teils in kaum 100 Metern Entfernung. In Riedheim befürchtet man die Umzingelung durch die umgeleiteten regionalen Verkehre und eine extrem hohe Lärmbeeinträchtigung, da die Trassen teils vier bis acht Meter über der Ortshöhe vorbeiführen würden. Diese Befürchtungen hat die Initiative in ihrer Broschüre aufgelistet und mit Zahlen unterfüttert. In 250 Exemplaren soll das Heft in den nächsten Tagen verteilt werden. "Wir wollen unsere Bürger über die Trassenpläne informieren", so Edwin Gehweiler von der Initiative gestern.

Roth selbst betonte, dass er sich soweit es in seinen Möglichkeiten stehe, im Regionalforum für "seine" Riedheimer Belange einsetzen werde, dies aber auch in der Vergangenheit bereits getan habe. So einfach stünden die Dinge aber nicht. Das Regionalforum sei eine "Einmaligkeit in der Verkehrsdiskussion" und so eventuell ein Modell für die Zukunft. Denn vertreten seien dort alle Seiten, die Gegner des Straßenbaus wie die Befürworter. Und entschieden werde am Ende nicht per Abstimmung, sondern alleine nach Zahlen, Daten, Fakten. Dafür würden alle Varianten "akribisch" untersucht, so Roth: "Und es ist nach wie vor ein ergebnisoffenes Verfahren."

Bereits im Sommer, so Roth, hätte er theoretisch unter Protest die Mediation verlassen können. "Doch was wäre damit gewonnen gewesen? Nichts!" Denn dann wären die Riedheimer nicht mehr vertreten gewesen. Es gehe stattdessen darum, eine einvernehmliche Lösung für alle Seiten zu finden. "Ziel ist die verträglichste Lösung für alle", so Roth: "Die können wir aber nicht am Stammtisch finden, sondern dazu brauchen wir Experten, Ingenieure und Fakten." Am 24. Januar findet die nächste Sitzung des Regionalforums statt. Insgesamt vier sollen es bis April sein.





Die Kritik der Riedheimer an der Verkehrsmediation Kluftern: Fakten und Hintergründe