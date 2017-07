Markdorf Projekttag an der Grundschule Leimbach zeigt neue Wege zur Mathematik

Der Projekttag an der Grundschule Leimbach hat Kindern und Eltern gleichermaßen beeindruckt. Ziel des Tages war es, den Spaß an der Sache und mathematische Strukturen in der Realität zu entdecken.

Markdorf – So groß und so eindrücklich kann Mathematik sein. So groß sogar, dass sie gar nicht mehr in den Klassenraum passt. Das berichtet Kim, Erstklässlerin in der Grundschule in Leimbach. "Wir sind nach draußen gegangen, vors Schulgebäude." Dort hatten zwei Mütter beim Projekttag Mathematik unterm Nussbaum die Station "Zahlenstrahl" vorbereitet. In der sich, so berichtet Kim weiter, die Kinder – angesprochen waren neben den Erst- auch die Zweitklässler – einen Partner mit einem bestimmten Zahlenwert aussuchen durften. Der wurde dann mit dem eigenen zusammengerechnet. Der eigentliche Zahlenstrahl war über zehn Meter lang.

Beim Projekttag Mathematik war das mathematische Denken gefordert. Die Länge der Zahlenstrahlen erweiterte den Vorstellungsraum von Rechenanfängern ganz beträchtlich – im Leimbacher Freibereich überschritt er die erstklässlerangemessene 20 immerhin um zehn weitere Zahlen. Geometrische Figuren wurden höchst anschaulich erlebt und vor allem durch eigenes kreatives Gestalten "begriffen". Beim Spiel "Tricky fingers" wurden Kugeln auf Lochkarten bewegt, hier war die Kombinationsgabe der Grundschüler auf dem Flur des Schulhauses gefordert.

"In Leimbach haben wir zum ersten Mal dazu eingeladen", erklärt Julie Adam, die Rektorin der Grundschule. An 33 Stationen ging es vor allem um eines: "Entdecken, wie sehr Mathematik Spaß machen kann." Das sei ungeheuer wichtig. "Weil Mathematik eigentlich allen Kindern Spaß macht", erklärt die Pädagogin, "solange sie noch in die Grundschule gehen." Während sich diese positive Einstellung später, in den höheren Klassen, oftmals ändert. Mit der Folge, dass die ursprüngliche Neugier, auch die Erfahrung verloren geht, dass Mathematik stets einen direkten Bezug zur eigenen Lebenswelt besitzt. Dagegen sollten die rund 150 Teilnehmer des Projekttages in Leimbach gründlich gewappnet werden. Neben den 110 Grundschülern nahmen noch die größeren Kinder aus fünf Kindergärten teil. Sie sollten durch Kunstwerke mit dem Zirkel, durchs Selberbauen von Kanten-Modellen, durchs Spielen mit Holzkugelbahnen oder durch Origami-Faltarbeiten die Augen geöffnet bekommen. Für die mathematischen Strukturen in der Realität.

Auch etliche Eltern erkannten, dass Mathe durchaus kein Rückzugsraum für Formeln und trockenes Tüfteln ist. Denn: "Ohne die große Unterstützung von Vätern und Müttern hätten wir gar nicht so viele Mathe-Stationen anbieten können", erklärt Julie Adam. Für sie ist eigentlich immer Mathematik-Projekt-Tag, verrät die Lehrerin. Schließlich befindet sie sich ständig auf der Suche nach geeignetem Unterrichtsmaterial, mit dessen Hilfe das Rechnen erleichtert oder noch besser veranschaulicht werden kann. Und ein Besuch in einer ihrer ganz gewöhnlichen Mathematikstunden zeigt schnell, wie vielfältig und wie greifbar ist, was Julie Adam vor den Kindern ausbreitet. Und wie unbefangen sich die Jungen und Mädchen sich mit all diesen Dingen befassen – ohne alle Berührungsängste.

Für Alexandra Epple und Anna-Martha Heitz, Lehramtsstudentinnen an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, war es beeindruckend, wie viel Spaß der Mathematik-Tag den Schülern machte – aber auch den beeindruckten Eltern. Und Erstklässlerin Nejla hat Rektorin Adam einen Brief geschrieben, darin schildert sie ihren großen Spaß am Mathematik-Tag. Sie möchte "gerne wieder so einen Tag machen".

Das kleine Einmaleins des guten Matheunterrichts

Lange war es üblich, den Mathematikunterricht auf die rein symbolische Ebene zu beschränken. Gerechnet wurde nur mit Zahlensymbolen. Das Einmaleins wurde auswendig gelernt. Demgegenüber gibt es auch Herangehensweisen, die bildlicher oder auch mit Hilfe von Handlungen vorgehen. Insbesondere der Montessori-Unterricht nutzt diesen handelnden Zugang, indem er zum Beispiel Rechenoperationen wie das Wurzelziehen auf Modellen begreifbar macht. Wichtig für das Begreifen der Mathematik ist, dass sich die Lernenden aus eigenem Antrieb intensiv mit den mathematischen Fragestellungen befassen, dass sie sich die Lösungswege selber erschließen wollen. (büj)