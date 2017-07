Markdorf Premierensieger im Markdorfer Cup-Finale

Turniersieg für 1. FC Rielasingen-Arlen. Beim SC Markdorf blickt man zufrieden auf den Cup zurück

Der 29. Markdorf-Cup ist seit Freitagabend Geschichte – und es gibt in diesem Jahr einen Premierensieger: Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat sich im Elfmeterschießen gegen den FV Ravensburg durchgesetzt. Rund 350 Zuschauer sorgten am Finalabend für volle Publikumsreihen in den Gehrenberg-Sportanlagen. Überglücklich reckten die Spieler des badischen Verbandsligisten, der in der ersten DFB-Pokalrunde nun mit Markdorfer Rückenwind Borussia Dortmund herausfordern wird, den Pokal in den Abendhimmel.

"Eines der besten Endspiele in der Geschichte des Markdorf-Cups", kommentiert Peter Posprich, Turnierorganisator beim SC Markdorf, im Interview mit dem SÜDKURIER das Finale. Eventuell wird es im kommenden Jahr auch eine Regeländerung geben. Laut Posprich hatten mehrere Trainer den Wunsch geäußert, auch mehr als sechs Mal in einem Spiel wechseln zu können. Dies sei gerade für die höherklassigen Teams mit entsprechend großem Kader wichtig, um unter Wettbewerbsbedingungen möglichst viele Spieler einsetzen zu können, zeigt Posprich Verständnis für das Ansinnen. Ohnehin wollen die Verantwortlichen zur 30. Auflage im nächsten Jahr ein paar neue Ideen aus dem Hut zaubern. Dies hatte SCM-Fußballchef bereits im Gespräch mit dem SÜDKURIER angedeutet.

Posprich selbst kündigte an, nach dem nächsten Jahr, seinem dann auch 30. Turnier als Organisator, den Stab weitergeben zu wollen.