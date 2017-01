Markdorf Preisschnellen: Goiselschwinger trotzen eisiger Kälte

Trotz eisiger Kälte ließen es sich 90 Goiselschwinger nicht nehmen, sich beim Preisschnellen zu messen. Hänselermajor Andreas Müller und Klaus Jautz führen als Organisatoren die Tradition des Preisschnellens gerne fort und freuen sich, dass seit einigen Jahren die hohe Teilnehmerzahl konstant bleibt.

Beim Preisschnellen der Hänselergruppe gingen am Samstag am Rathaus folgende Teilnehmer an den Start: 34 Männer im Hänseler-Häs, 41 männliche Teilnehmer ohne Häs und 15 Frauen. Als sachkundige Juroren fungierten Georg Marbeiter, Uwe Schulz, Kevin Maraun und Kurt Steiger. Seit vielen Jahren sind Karlheinz Benzing, Jessica Benzing und Dominik Benzing ein eingespieltes Team, wenn es um die Auswertung der Platzierungen geht.



Rund 40 Zuschauer zitterten in der Kälte. Der größte Teil von ihnen deshalb, weil ein Familienmitglied an den Start ging. Daher feuerten die Zuschauer die Goiselschwinger auch kräftig an. So gab es ein lautes "zieh, zieh", sobald einen der Karbatschenschneller die Kräfte doch zu verlassen drohten. Die Schneller mussten auf jeden Fall so lange durchhalten, bis die Juroren sich mit ihrer Punktewertung einig waren. Da hieß es alles, nur nicht schwächeln. Am Ende gab es allerdings nur strahlende Gesichter am Rathaus. Schließlich lautete das Motto: "Dabei sein ist alles".

Die Sieger

Die Gewinner ihrer jeweiligen Altersklassen Einzel beim Preisschnellen waren: Nils Thiede, Julius Miehle, Fabian Dummel, Andreas Kiefer, Wolfgang Preis, Finia Engel, Nathalie Schreiber, Nadine Amann, Nico Schulz, Jannik Hierholzer, Florian Rist, Philipp Wegmann, Simon Wunsch, Claudio Russolillo, Christian Wegmann und Berthold Haller.

Gewinner Zweier: Leander Beck und Julius Bäder, Sven Dummel und Thomas Dummel, Nathalie Schreiber und Markus Koch, Fina Engel und Maren Engel, Leon Blaschke und Daniel Wegmann, Claudio Russolillo und Fabian Strunk.

Gewinner Dreier ohne Häs: Svenja Kiefer, Fabienne Kiefer und Andreas Kiefer.

Gewinner Dreier Männer ab 18 Jahre im Häs: Claudio Russolillo, Fabian Strunk und Siegfried Amann.

Gewinner Vierer ohne Häs: Daniel Wegmann, Julius Bäder, Leander Beck und Leon Blaschke.