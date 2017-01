Markdorf Preise des Adventsgewinnspiels übergeben

10 000 Teilnahmekarten für das Adventsgewinnspiel sind beim SÜDKURIER in Markdorf eingegangen. Die Händler aus Markdorf hatten Preise im Gesamtwert von 4000 Euro gestiftet. Am Freitag erhielten die glücklichen Gewinner ihre Gutscheine und Sachpreise.

Lauter fröhliche Gewinner haben sich im Gasthaus Krone bei der gestrigen Gewinnübergabe des Markdorfer Adventsgewinnspiels eingefunden. Rund 10 000 abgegebene Teilnahmekarten zeigten erneut eindrücklich, wie gut es um die Attraktivität der Gehrenbergstadt als Einkaufsstadt bestellt ist. Das Gros der Teilnehmer stammte zwar aus Markdorf und Umgebung, doch auch aus Friedrichshafen, Daisendorf und Deggenhausertal erreichten Einsendungen die SÜDKURIER-Redaktion. Christoph Kubiak, regionaler Anzeigenverkaufsleiter des SÜDKURIER, war überaus zufrieden mit der Resonanz: "So viele Teilnehmer sind doch ein super Ergebnis, und wenn es dann noch so tolle Preise zu gewinnen gibt, ist es doch für alle Seiten ein freudiges Ereignis."

Auch dieses Mal konnten sich die von den Markdorfer Händlern zur Verfügung gestellten Preise sehen lassen. So gab es unter anderem zahlreiche Gutscheine, wie etwa vom Optikhaus Hammer oder von Edeka Sulger. Roswitha Wiest aus Ittendorf durfte einen neuen Kaffeevollautomaten mit nach Hause nehmen, den Martin Bäder vom Reparaturservice Bäder zur Verfügung gestellt hatte.

Vollauf begeistert war Amalie Ruetz aus Salem, die einen 50-Euro-Gutschein von Intersport Raither gewonnen hatte. Sie wusste auch schon, wofür sie ihn einsetzen wird: "Ich brauche neue Wanderschuhe, denn ich laufe zusammen mit einer Gruppe in Etappen den Jakobsweg ab und demnächst starten wir die erste Etappe in Südfrankreich." Große Augen machte Ulrike Kienast mit Töchterchen Tamara: Die Markdorferin bekam von Julia Wieland vom Sonnenklar Reisebüro drei rote Reisekoffer im Wert von 350 Euro überreicht.

Nico Schneider von "Wolfram S Männermode" hatte einen Gutschein für Raimund Zweng dabei. Und Peter Brunner darf sich für 200 Euro im Modehaus Kappeler einkleiden. Doppelten Grund zur Freude hatte Irmtraud Zimmermann aus Bermatingen: Sie hatte nicht nur Geburtstag, sondern durfte sich darüber hinaus über 200 Euro Einkaufsvergnügen bei Sport 2000 freuen.

Gespannt auf die Neueröffnung der Stylebox mit großer Schuhwelt im Proma ist Brigitte Stüllein aus Bermatingen, denn sie hat schon einen konkreten Plan, was sie mit ihrem 200-Euro-Einkaufsgutschein anstellen wird: "Ich suche schon länger nach neuen Stiefeletten, vielleicht werde ich ja fündig, wäre ja klasse." In edles Holz verpackt, gab es für Johanna Benzkirch ein Weinkonvolut im Wert von 60 Euro von Selection Wein & Design. In Wein und Sekt wird Horst Kraus aus Daisendorf seinen Edeka-Sulger-Gutschein investieren: "Wir haben häufig Gäste und da trinken wir gerne mal ein Glas Wein, das passt schon so." Den Sekt bekommt seine Frau Uschi, denn sie war es, die die Teilnahme anregte.

Das Gewinnspiel

Rund 10 000 Teilnahmecoupons wurden bis zum 19. Dezember 2016 in der SÜDKURIER-Geschäftstelle eingereicht. Insgesamt stellten die Markdorfer Händler für das Adventsgewinnspiel Preise im Wert von 4000 Euro zur Verfügung.