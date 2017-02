Markdorf Predigtreihe in Markdorf stellt Martin Luther auf den Prüfstand

An den nächsten drei Sonntagen befassen sich die Predigten in Markdorf, Meersburg, Hagnau und Immenstaad mit den vier Kernen des Reformations-Begründers.

Alle reden von Luther. Schließlich feiern die evangelischen Christen in diesem Jahr das Jubiläum der von ihm ausgelösten Reformation. Vor 500 Jahren hat der Augustiner-Mönch und Theologe den Weg zu einer ganz neuen Art des Glaubens gewiesen. Was daran neu und anders war, das ist derzeit Gegenstand vieler Vorträge, Diskussionen und Veröffentlichungen. Eine Predigt-Reihe in den protestantischen Kirchengemeinden Markdorf und Meersburg/Hagnau greift in den kommenden drei Wochen die Kerngedanken Martin Luthers auf.

Den Auftakt machen am nächsten Sonntag, dem 5. Februar, Pfarrer Tibor Nagy in Markdorf und der neue Seelsorger Pfarrer Martin Egervari in Immenstaad. Pfarrer Nagy wird über die Rolle des Glaubens bei Luther sprechen, Pfarrer Egervari über die Gnade. Pfarrerin Kristina Wagner schließlich schaut auf die Schrift und auf den Stellenwert, den die Bibel für Luther, aber auch für uns Heutige hat.

"Wir wollen natürlich keine Vorträge halten", erklärt Pfarrer Egervari, der seit Januar im Amt ist. Theologische Referate dürfen die Gottesdienstbesucher in Meersburg, Immenstaad Hagnau und Markdorf also kaum erwarten. "Es gilt eine Balance herzustellen", sagt Egervari, "die Balance von den Kernpunkten der reformatorischen Impulse und eben jenen Orientierungsmarken, die wir mit jeder Predigt setzen möchten."

Gleichzeitig, so merkt Pfarrer Tibor Nagy an, stellt die Predigtreihe auch eine Art Probe dar. Die Frage sei doch, ob Luthers Kerngedanken auch heute noch tragen. Ob sie tatsächlich so kernig sind, wie es unterstellt wird. Nach ihren eigenen Erfahrungen bei der Predigtreihen-Vorbereitung gefragt, antworten alle drei Geistlichen, dass Luthers vier Kerne – der Glaube, die Gnade, die Schrift und vor allem Jesus Christus – noch immer taugen, um Christen auch heute ein Fundament für ihren Glauben zu geben.

Die Gottesdienste beginnen an den Sonntagen 5., 12. und 19. Februar jeweils um zehn Uhr in Markdorf, um 9.30 Uhr in Meersburg, um 11 Uhr in Hagnau und um 10 Uhr in Immenstaad.