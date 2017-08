Markdorf Postkarten-Ansichten und Mordfälle

Meine Sommerlektüre: Die Markdorfer Bibliothekarin Heike Fischer empfiehlt Provence-Krimis.

Heike Fischer war im Urlaub. Nun ist wie wieder zurück – aus der Provence. Braun gebrannt, entspannt und sehr zufrieden, denn sie mag den Süden Frankreichs: die Landschaft, das Klima, die Menschen dort, ihre Lebensweise, das Essen, den Wein. Und wenn sie von dem Singen der Zikaden erzählt oder von dem Duft der Kräuter, dann lachen die Augen der Bibliothekarin. Oder lächeln sie aus einem ganz anderen Grund? Etwa weil Heike Fischer einen Trick kennt. Einen Trick, sich ihre Urlaubseindrücke zu konservieren. "Ich lese immer Bücher, die zu den Orten passen, an die ich fahre". Was im Falle der Provence heißt, dass sie die Capitaine-Roger-Blanc-Krimis von Cay Rademacher und die Provence-Krimis von Remy Eyssen durchgelesen hat – zumindest einige davon.

Gewiss: das Flusstal, sehr entlegen, die alte Öl-Mühle aus dem 18. Jahrhundert, zweigeschossig, aus rohem Stein, der Garten, verwildert, die darin umher schwirrenden Libellen, all das erinnert an Reise-Prospekt-Ansichten. Cay Rademacher schildert es quasi nebenbei. Ebenso leicht dahin skizziert begegnet die Côte-d'Azur-Kulisse in Remy Eissens "Tödlichem Lavendel". Der Autor schreibt sogar von der Postkarten-Ansicht, in die Leon Ritter, sein Romanheld, eintaucht – per Lufthansa-Airbus. Yachten strahlen weiß auf tiefblauem Wasser. Während Ritter, ein Gerichts-Pathologe gegen seine Übelkeit ankämpft. Ihn plagt seine Flugangst.

Beide Autoren seien Meister der Atmosphäre, lobt Heike Fischer. Und nicht nur das. Ebenso meisterlich, wie sie die Charaktere zeichnen, diese sich dann an ihrer Umgebung, der Provence, reiben lassen, ebenso meisterlich arbeiten Rademacher und Eyssen mit der Spannung. Auch "sind sie gut zu lesen", urteilt Heike Fischer. Als Krimi-Freundin macht es ihr dann wenig aus, dass kriminelle Handlungen einen gewissen Schatten auf ihre Urlaubserinnerung werfen. Der Krimi-Plot sei das eine, das Atmosphärische das andere. Übrigens kennt sie noch einen zweiten Trick, sich den Urlaub zu verlängern: "Vorher Bücher übers Reiseziel lesen", dann baut sich noch mehr Vorfreude auf.

Cay Rademacher, Mörderischer Mistral, 272 Seiten, 14,99 Euro sowie Leon Ritter, Tödlicher Lavendel, 464 Seiten, 9,99 Euro.