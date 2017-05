Markdorf Postbank will nun doch einen Geldautomat in Markdorf bereitstellen

Postbank will nun doch einen Geldautomat in Markdorf bereitstellen

Kehrtwende beim Post-Ärger in Markdorf: Die interne Prüfung des Unternehmens ergibt wider Erwarten eine Wirtschaftlichkeit für einen Geldautomaten. Die Nutzungsfrequenz des abgebauten Automaten in der geschlossenen Filiale, die nun am Freitag ausgewertet wurde, sei für eine Stadt der Größe Markdorfs außergewöhnlich hoch gewesen. Und: Die Postbank hat schon ein Angebot für einen Standort in Markdorf vorliegen.

Markdorf – Überraschende Kehrtwende in der Diskussion um den fehlenden Postbank-Geldautomaten in Markdorf (der SÜDKURIER berichtete gestern exklusiv über die Sichtweise bei der Postbank): Offenbar hat der Druck gewirkt, den die Beschwerden der Bürger und zuletzt am Donnerstag Bürgermeister Georg Riedmann mit seinem Schreiben an das Unternehmen erzeugt haben. Bei der gestern von der Postbank vorgenommenen internen Überprüfung der Nutzungsfrequenz des bisherigen Geldautomaten in der Postfiliale in der Hauptstraße habe sich herausgestellt, dass dessen Nutzung so stark gewesen sei, dass sich ein wirtschaftlicher Betrieb für einen Geldautomaten in Markdorf tatsächlich lohne. Dies sagte Postbank-Sprecherin Iris Laduch-Reichelt am Freitag gegenüber dem SÜDKURIER. Auch für sie komme das Ergebnis aus der Technik-Abteilung ihres Hauses "sehr überraschend". Damit habe sie nicht gerechnet. Der Prüfung zufolge sei die Nutzung des Automaten deutlich höher gewesen als in anderen Städten vergleichbarer Größe. Eine Rentabilität für die Postbank sei damit auf alle Fälle gewährleistet.

Die Konsequenz: Nun möchte die Postbank gerne wieder einen Geldautomaten in Markdorf installieren, wenn möglich auch in "absehbarer Zeit", so Laduch-Reichelt. In der Megamix-Agentur ist dies aber aus Platzgründen nicht möglich. Daher sucht die Postbank nun nach einem anderen Standort in Markdorf. Und noch eine frohe Botschaft zum Wochenende aus Bonn. Die Postbank, sagt die Sprecherin, habe am Donnerstag bereits ein Angebot für einen potenziellen Standort erhalten. Wo sich dieser befindet, wisse sie nicht.

Aber das Angebot werde derzeit im Hause geprüft. "Das ist unser Projekt für die kommende Woche", sagte Laduch-Reichelt: "Wir sind jedenfalls gewillt, in Markdorf wieder einen Geldautomaten aufzustellen." Die Karten seien jetzt neu gemischt und es gebe doch "gute Chancen" für Markdorf.

Voraussetzung sei jedoch, dass sich der Standort als geeignet erweise und dies nicht nur mit Blick auf die Lage. Bei der Prüfung gehe es auch um die technische Seite und die Statik, da die Automaten sehr schwer seien. Eben weil diese Anforderungen gelten, sei man bei der Postbank auch offen für weitere Angebote für einen Standort. Zum bereits bestehenden Angebot werde man in der nächsten Woche sagen können, ob es in Frage käme.

Riedmann hatte am Donnerstag in einer E-Mail an den Politikbeauftragten der Post eine Verbesserung bei den Servicemängeln angemahnt. Die Post AG, die getrennt von der Postbank agiert, prüft derweil Riedmanns Forderungen nach einem Briefkasten und einem Briefmarkenautomat in der Innenstadt. Auch das Ergebnis dieser Prüfung soll in der kommenden Woche vorliegen.

Die Online-Debatte

Im Internet auf suedkurier.de hatte sich der Online-User "schmidte2" beschwert, dass die Postbank ihr Versprechen gebrochen hätte, in Markdorf auch nach Schließung der Filiale einen Geldautomaten bereitzustellen. Der SÜDKURIER-Online-Leser bezog sich dabei auf entsprechende Ankündigungsplakate in der alten Filiale. Die Kritik von "schmidte2" wurde offenbar auch in Bonn aufmerksam registriert. "Wir sind immer bemüht, unsere Versprechen zu halten", so Postbank-Sprecherin Iris Laduch-Reichelt am Freitag gegenüber unserer Zeitung. Dies gelte natürlich auch für Markdorf. Nur habe das Unternehmen bislang noch keine Möglichkeit dafür gesehen. (gup)