Markdorf Post lehnt Briefkasten in der Stadtmitte ab

Das Unternehmen hat Bürgermeister Georg Riedmann auf sein Schreiben geantwortet. Darin hatte Riedmann das Abstellen der Servicemängel gefordert. Die Post sieht in Markdorf alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Nachdem Bürgermeister Georg Riedmann in einem Schreiben an den regionalen Politikbeauftragten der Post, Hubert Knecht, ein Abstellen der Servicemängel gefordert hatte, liegt dem SÜDKURIER nun die Antwort des Unternehmens vor. Riedmann hatte unter anderem einen Briefkasten und einen Briefkastenautomaten in der Nähe des bisherigen Standortes gefordert. Auch hatte er betont, dass die Stadt bei allen Fragen zur "Verbesserung der Präsenz" unterstützend zur Verfügung stehe.

"Dem Wunsch nach Aufstellung eines Briefmarkenautomaten kann leider nicht entsprochen werden", schreibt Hubert Knecht. Wie jedes andere Unternehmen sei auch die Deutsche Post darauf angewiesen, nachhaltigwirtschaftlich zu arbeiten. Daher wurde die Auslastung des bestehenden Briefmarkenautomaten bei der Schließung der Filiale geprüft. Die Nutzung sei deutlich zurückgegangen. Es werde verstärkt das Internet-Angebot zur Online-Frankierung und zum Erwerb von Internet-Marken genutzt, so Knecht. Auch einen Briefkasten wird es in der Stadtmitte derzeit nicht geben. Für die Bürger im Zentrum bieten sich die Briefkästen am Marktplatz 3 und in der Hauptstraße 33 an. "Aufgrund der Baumaßnahmen in der Innenstadt und der damit verbundenen Probleme bei der Leerung wollen wir derzeit keinen Briefkasten im Bereich der geschlossenen Filiale aufstellen", so Knecht. Wenn die Baumaßnahme abgeschlossen sei, prüfe man gerne die Umsetzung des Briefkastens an der Ravensburger Str. 16 in den Innenstadtbereich. Auf das Angebot der Stadt bei der Standortsuche behilflich zu sein, werde die Post gegebenenfalls zurückkommen.

Die Post sei laut Hubert Knecht weiterhin bereit, ergänzend zur Filiale im Megamix und dem Paketshop in der Ravensburger Str. 16 einen fußläufig in der Innenstadt erreichbaren Paketshop einzurichten. "Leider war bisher kein Einzelhandelsgeschäft zur Übernahme bereit", teilt Knecht mit. Auch die angebotene Unterstützung durch Markdorf Marketing habe bisher zu keinem Ergebnis geführt. Bürgermeister Georg Riedmann sagte auf SÜDKURIER-Nachfrage: "Wir nehmen das Schreiben zur Kenntnis. Glücklich bin ich darüber nicht". Man werde die Umsetzung des Briefkastens in die Hauptstraße auf Wiedervorlage legen.

Universaldienstleistungsverordnung der Post