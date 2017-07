Markdorf Polizei klärt Straftatenserie in Markdorf und Überlingen auf

Polizei klärt Straftatenserie in Markdorf und Überlingen auf

Die Polizei hat eine Mitte April 2017 beginnende Straftatenserie von drei Einbrüchen, vier Einbruchsversuchen und acht Sachbeschädigungsdelikten in Markdorf, sowie sieben Einbrüchen in Überlingen aufgeklärt.

Zwei 16-Jährige aus Markdorf und Salem, sowie ein 18-Jähriger aus Überlingen werden beschuldigt die Taten zu zweit oder zu dritt verübt zu haben, teilt die Polizei mit. Durch brachiale Vorgehensweisen, bei denen Scheiben mit einer Axt, einer Sitzbank oder anderen Gegenständen eingeschlagen wurden, und durch Graffitischmierereien entstand ein Schaden von insgesamt 13000 Euro. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 3 000 Euro. Der 16-Jährige aus Markdorf, der zudem beschuldigt wird drei Körperverletzungsdelikte, darunter eine gefährliche Körperverletzung mit einem Messer am Bahnhof in Markdorf, verübt zu haben, ist flüchtig. Er hat sich laut Polizei wahrscheinlich in sein südosteuropäisches Herkunftsland abgesetzt.