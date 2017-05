Markdorf Platzbedarf in Grundschule und Kindergarten: In Leimbach werden Interimsgebäude aufgestellt

Platzbedarf in Grundschule und Kindergarten: In Leimbach werden Interimsgebäude aufgestellt

Die Grundschule und der Kindergarten Leimbach haben ab Herbst einen erhöhten Platzbedarf. Deshalb werden zwei Interimsgebäude aufgestellt, wie die Stadtverwaltung in der Gemeinderatssitzung bekannt gab.

"Wir sind zunächst von einer eingruppigen Lösung ausgegangen, aber im Laufe des Prozesses hat sich der Bedarf erhöht", erklärte Bauamtsleiter Michael Schlegel. Das Interimsgebäude für den Kindergarten soll auf dem Parkplatz neben der Mehrzweckhalle aufgestellt werden und dort aus heutiger Sicht für etwa vier Jahre auf Mietbasis stehen. Dort untergebracht sind ein Gruppenraum nebst Schlafraum und Nebenräume. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 311 000 Euro.

Beim Interimsgebäude der Grundschule sind für das Erdgeschoss ab Herbst eine Mietzeit von fünf bis sieben Jahren geplant. Hier sollen zwei Klassenräume plus Nebenräume entstehen. Ab dem 6. Standjahr ist ein erstes Obergeschoss als Vollgeschoss und ein zweites Obergeschoss als Halbgeschoss über die gesamte Länge als Aufstockung geplant, wenn die Grundschule erweitert wird. Das Gebäude wird im südlichen Bereich der Grünanlage aufgestellt, hierbei fallen Erdarbeiten und Fundamentierungsarbeiten an. "Wichtig waren uns hochwertige Containeranlagen", sagte Schlegel. Derzeit werden Angebote von drei Firmen eingeholt. Die grobe Kostenschätzung liegt für den Zeitraum zwischen September 2017 bis Dezember 2023 bei rund 1,2 Millionen Euro. "Bevor wir mit den Umbauarbeiten beginnen, ist uns ein hoher Qualitätsstandard, sprich genügend Platz, sehr wichtig", so Bürgermeister Georg Riedmann zur Unterbringung. In den Containern soll eine gute pädagogische Arbeit möglich sein.

"Wir haben mit einer Containerlösung bereits unsere Erfahrungen gemacht", so Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth (CDU). Er sei "guter Dinge", auch wenn es sich nun um einen anderen Zeitraum handelt. Markus Heimgartner (FW) erkundigte sich nach der Verkehrssituation und fragte nach, ob man den Erlenweg für die Ausfahrt freigeben könnte. Laut Riedmann sei ein Rechtsabbiegen aus dem Erlenweg auf die Bundesstraße möglich. Der Platz an der Feuerwehr soll als Parkplatz benutzt werden.

Benno Sandkühler (UWG) wollte wissen, ob der Bedarf nur in Riedheim oder in der gesamten Kernstadt gestiegen sei. Bürgermeister Riedmann antwortete, dass der Bedarf überall vorhanden sei und diese zeitnahe Lösung sich nun angeboten hätte. Weitere Schritte zur Entlastung werden der Anbau an St. Elisabeth im kommenden Jahr und ein Kindergartenneubau in Markdorf-Süd sein. Dietmar Bitzenhofer (FW) erkundigte sich nach den Kosten für einen Kauf der entsprechenden Container. Dies hatte die Verwaltung bislang nicht geprüft, das soll nun nachgeholt werden. Andreas Schley (UWG) schlug vor, eine modulare Bauweise für die Container zu testen. "Das ist zwar schneller, aber nicht billiger", antwortete Riedmann. Für Uwe Achilles (SPD) stand fest, dass immer wieder Interimslösungen gebraucht werden, in Ittendorf habe das gut funktioniert. Christiane Oßwald (UWG) plädierte dafür, die Pestalozzischule als Ausweichmöglichkeit weiter im Blick zu haben, dort stünde ein Raum leer. Roland Hepting (UWG) sprach von rückläufigen Schülerzahlen. Dem Landkreis als Schulträger sei das grundsätzliche Interesse der Stadt an dem Gebäude bekannt, so Riedmann.