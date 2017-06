Markdorf Physiotherapteurin schreibt Ratgeber fürs Gelingen von Liebe und Leben

Waltraud Kuon veröffentlicht die Quintessenz ihrer Lebenserfahrung und gibt damit gebündelt Tipps zum Thema Liebe und Leben. Auch eine Lesung von "Die Meisterschaft des Lebens – Ein Kurs in Liebe" soll es geben.

Wer das Thema Liebe im Internet als Suchbegriff eingibt, findet viele Seiten, Tipps und Informatoinen. Zu viel, als dass es demjenigen weiterhelfen könnte, für den die Liebe ihre Leichtigkeit, ihre Selbstverständlichkeit verloren hat. Rat und Hilfe gibt es trotzdem, vor Ort bietet etwa Waltraud Kuon sie an. Die Physiotherapeutin wohnt in Meersburg, arbeitet in Salem und verbringt den Großteil ihrer Freizeit in Bermatingen und Markdorf. "Hier leben viele meiner ältesten und besten Freundinnen und Freunde", erklärt die Endfünfzigerin. Und hier wird sie demnächst auch aus ihrem neuen Buch "Die Meisterschaft des Lebens – Ein Kurs in Liebe" vorlesen, Ort und Termin stehen aber noch nicht fest.

Zurück ins Internet, Waltraud Kuons Adresse dort heißt: www.ichliebemichvonganzemherzen.de, womit schon die Quintessenz ihres Kurs-Programms umrissen ist. Der erste Schritt aus der Misere, der körperlichen wie auch der seelischen, sei stets ein bestimmter Wunsch, man müsse ihn nur fest genug hegen: "Ich wünsche mir, mich in meiner Unvollkommenheit, mit allen Schwächen und Stärken, lieben, achten und anerkennen zu können." So sagt Waltraud Kuon auf ihrer Internetseite. Und im direkten Gespräch sagt sie dazu: "Das klingt einfacher, als es tatsächlich ist." Weshalb man diesen ersten Schritt wieder und wieder gehen müsse. So einfach das Rezept klinge, so beschwerlich sei der Weg.

Sie wisse genau, wovon sie spricht, erklärt Waltraud Kuon. Sie kenne die Abgründe der Selbstzweifel. Ebenso vertraut seien ihr die Irrwege des Erfolgsdenkens, die Fallen der Leere sowie des Festhaltens an Fassaden und Bildern. In ihrem Buch schildert die Physiotherapeutin, wie lange es gedauert hat, bis sie einen Ausweg aus ihrer Magersucht fand. Und wie wichtig dabei die Annahme des eigenen Körpers, das Ergründen eigener Kraftreserven gewesen sei. "Ohne Selbstliebe geht gar nichts", ist Kuon überzeugt. Sie meint das aber keineswegs egoistisch: Für sie ist Selbstliebe die Voraussetzung dafür, sich anderen zuzuwenden. Was sie nicht zuletzt mit ihrem Buch will. "Möglichst viele Menschen erreichen, denn mein Rezept hilft wirklich."