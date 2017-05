Markdorf Pfingstmusikfest 2017: Drei Tage gute Stimmung vorprogrammiert

In Leimbach wird über Pfingsten kräftig gefeiert, dann findet wieder das traditionelle Pfingstmusikfest im Festzelt statt. Der SÜDKURIER verlost Karten für die Veranstaltung.

Das traditionelle Pfingstmusikfest des Musikvereins Riedheim beginnt am Freitag, 2. Juni, mit dem Opening um 19 Uhr und einem zünftigen Fassbieranstich. Der Eintritt ist frei, es spielen die "Laizer Musikanten" und "Die Aichers". Am Samstag, 3. Juni, lautet das Motto „Lederhosen- & Dirndl-Party“. Die bekannte Party-Band „Herz-Ass“ gilt mit ihrem volkstümlichen Outfit und 25 verschiedenen Instrumenten auf der Bühne als absoluter Grenzgänger zwischen Volksmusik und modernem Partyschlager. Die Show- und Partyband spielt Musik von den Klostertalern bis hin zu AC/DC. Virtuose Instrumentalsolos, witzige Showelemente und ein abwechslungsreiches Partyprogramm machen den Abend ab 20 Uhr zu einem besonderen Erlebnis. "Hier kommt jeder auf seine Kosten", so MV-Vorsitzender Ingo Mutter. Für alle die dieses Event in den vergangenen Jahren miterlebt haben, sei der Besuch ein Muss.

Ein Erlebnis ist auch immer wieder ein Konzert von „Papi's Pumpels“. Die Stockacher Jungs treten am Sonntag, 4. Juni, ab 20 Uhr im Festzelt auf. Schlager-Musik macht sowohl der Band als auch ihrem Publikum sehr viel Freude. „Papi's Pumpels“ entführen die Fans nach Mendocino oder schippern auf der Santa Maria nach Honolulu. Dort trifft man auf Alice, Joana, Magdalena und Lucille und fängt mit ihnen das Licht von Amarillo – bevor es mit einer neuen Liebe über sieben Brücken zurückgeht. An den zwei Abenden gibt es keinen Einlass unter 16 Jahren, unter 18 Jahren nur mit Partypass. Der Pfingstmontag steht dann wieder ganz im Zeichen der Blasmusik, der traditionell um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst beginnt. Umrahmt wird der Gottesdienst vom Kirchenchor Bergheim-Hepbach. Um 10.30 Uhr beginnt das Frühschoppenkonzert des Musikvereins Riedheim, ab 14.30 Uhr spielt der Musikverein Rengetsweiler. Ab 18 Uhr sorgt der Musikverein Lindau-Aeschach-Hoyren für gute Stimmung.

Verlosung

Der SÜDKURIER verlost für Samstag- und Sonntagabend je drei Mal zwei Karten. Wenn Sie am Samstag bei der „Lederhosen- & Dirndl-Party“ dabei sein möchten, wählen Sie die 01379/37050026 und nennen als Stichwort „Herz-Ass“. Für die Schlagerparty mit „Papi‘s Pumpels“ wählen Sie die 01379/37050029 und geben als Stichwort „Papi‘s Pumpels“ an. Die Gewinnhotlines sind bis Dienstag, 30. Mai, 12 Uhr, offen. Bitte nennen Sie Name, Adresse und Telefonnummer. Die Karten werden an der Abendkasse zur Abholung hinterlegt. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom kostet 50 Cent. Die Gewinner werden benachrichtigt.