Markdorf Pfarrer Bernhard Pfaff macht Ferienvertretung

Zwei Geistliche machen derzeit in der Seelsorgeeinheit Markdorf Ferienvertretung für die Pfarrer, die im Urlaub sind. Einer von beiden ist Pfarrer Bernhard Pfaff. Er hat selbst lange in Markdorf gelebt und erinnert sich noch gut an seine Kindheit und Jugend hier, an Fußballspiele mit Ernst Arnegger und Manfred Schulz. Der Vater von Bernhard Pfaff schrieb für den SÜDKURIER.

Markdorf – Ferienzeit – auch Pfarrer Ulrich Hund und Vikar Johannes Treffert haben Urlaub. Doch ist die Seelsorgeeinheit Markdorf keineswegs verwaist. Gleich zwei Geistliche feiern mit den hiergebliebenen Gläubigen die Gottesdienste und Messen. Zum einen ist das Pater Johannes Müller, zum anderen Pfarrer Bernhard Pfaff. Beide sind sie Seelsorger im Ruhestand. Pfarrer Pfaff erzählt von seinem Bezug zu Markdorf.

Hier hat er nämlich prägende Jahre verbracht. Geboren in Achern, zunächst in Sasbachried aufgewachsen, war Bernhard Pfaff fünf Jahre alt, als seine Eltern nach Markdorf umzogen. "Wir haben im Heilig-Geist-Spital gewohnt – gleich neben der Mauritius-Kapelle", erinnert er sich. Der Vermieter, Betreiber des Lebensmittelladens vor dem Untertor, habe immer wieder gesagt, er besitze das lustigste Haus in ganz Markdorf. "Bei mir wohnt ein Abt, ein Pfaff, eine Henne und ein Narr", zitiert Pfarrer Pfaff. Tatsächlich trugen die vier Mietparteien eben diese vier Familiennamen.

An seine Schulzeit kann sich der pensionierte Geistliche noch gut erinnern. "Wenn's spannend wurde, in der Ferienzeit", dann reiste Mutter Pfaff mit ihren vier Kindern zu ihrem Bruder. Der betrieb eine kleine Landwirtschaft, bei der er jede helfende Hand gut brauchen konnte – und sei sie auch noch so klein. Schulisches allein ist es denn doch nicht, was noch in Bernhard Pfaffs Gedächtnis haftet: Gut kann er sich an das Fußball spielen erinnern, zumal an die Mitspieler – etwa an Manfred Schulz, den Mittelstürmer, oder an Ernst Arnegger; etliche weitere Namen weiß er ebenfalls noch immer.

"Mein Vater hat übrigens für den SÜDKURIER geschrieben", erzählt Bernhard Pfaff. Auf einem Miele-Motorrad sei er zu seinen Terminen gebraust. Und seinen Ehrgeiz setzte er daran, sobald die Feuersirene erklang, noch vor der Feuerwehr an der Brandstelle zu sein, um ein Bild für die Zeitung zu machen. Dass er beim Rathausbrand von 1964 den Alarm nicht gehört hat, habe ihn sehr gewurmt. Das Sirenengeheul reichte nicht bis zur Bernhard-Straße, wohin die Pfaffs inzwischen umgezogen waren. Denn es herrschte dichter Nebel, als die Markdorfer Verwaltung in Flammen aufging.

"Er war ein Mensch", sagt Bernhard Pfaff über jenen Vikar, der ihn als Jugendlichen stark beeindruckt habe. Sein Name: Gustav Scharm, später Pfarrer in Bodman – und vor sechs Jahren gestorben. Pfaff, der nicht verhehlt, dass er keineswegs nur vorbildlichen Priestern begegnet sei, fand in Scharms Offenheit und Zugewandtheit eine Beispiel gebende Haltung. "Der Kirche habe ich immer schon nah gestanden", erklärt Pfaff. Seine Gymnasialzeit verbrachte er im Konstanzer Sankt Konrad, einem Studienseminar für Knaben. Bei aller Nähe zur Kirche aber gab es auch Zweifel. "Der Gedanke an eine Heirat, an Kinder – der war schon auch da." Letztlich entschied sich Bernhard Pfaff dann doch für das Priesteramt.

Seine Kernbotschaft trägt er um den Hals. Dort hängt kein Kreuz, sondern ein hölzernes T. "Das ist der griechische Buchstabe Tau – für den heiligen Franziskus das Zeichen, dass wir alle bereits gerettet sind." Ihn, Bernhard Pfaff, stimme das froh. Eben dies, das Rettende, gelte es doch zu verbreiten. Nur das allein lasse hoffen, schenke Zuversicht. "Wir denken falsch, wenn wir immer nur in die Zukunft blicken, wenn wir Gott als einen ansehen, der erst noch kommt: Er ist längst da – und erlöst uns."

Ganz so einfach ist es aber doch nicht mit dem Heil. Gerade in einer Welt, in der die Menschen derart viel Unheil anstiften. "Da sind doch wir Christen gefordert", sagt Pfaff – laut und eindringlich. "Wir können uns doch nicht zurücklehnen, abwarten, bis alles in bester Ordnung ist, und dann gemeinsam feiern." Wahres Christentum erweise sich im Zupacken, im Tun, was nötig ist.

Leicht sei das nicht. Mitunter scheine sogar alles aussichtslos. So wie derzeit im Heiligen Land, wohin Pfarrer Pfaff bereits seit den 1960er Jahren regelmäßig reist. Auch Menschen aus Markdorf fahren mit nach Israel, um die heiligen Orte zu besuchen, um bei Hilfsprojekten mitzuwirken. Vor allem aber, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. "Im Augenblick hab ich nicht viel Hoffnung, dass Palästinenser und Israelis zusammen finden", erklärt Pfaff. Zu verhärtet seien die Positionen.

Dann erzählt er von jenen, die nicht aufgegeben haben. Die weitermachen, die helfen, die zugehen auf ihre vermeintlichen Feinde. Zum Ende des Gesprächs aber lädt der pensionierte Priester in einen seiner Gottesdienste ein. Zum Abschluss erzähle er da gern einen Witz. "Das ist überhaupt ganz wichtig, dass die Leute die heitere Seite des Christentums nicht aus dem Blick verlieren", so Pfaff. Bei Jesus hätten sich seine Zuhörer oft lachend auf die Schenkel geschlagen. Und der sei doch wohl ein gutes Vorbild.

Zur Person

Bernhard Pfaff, Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Brigitta in Niederschopfheim, wurde 1943 in Achern geboren. Als Ältester von vier Geschwistern wuchs er in Sasbachried und in Markdorf auf. Sein Abitur machte er in Konstanz und studierte anschließend Theologie in Freiburg und München. Zum Priester wurde er 1970 in Singen geweiht. Ab 1975 war er Pfarrer von Heilig Kreuz in Bietigheim, ab 1989 Regionaldekan im Ortenaukreis. 2014 ging er nach 44 Jahren Priesterdienst in den Ruhestand.