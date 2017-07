Markdorf Peter Mohr schleift Messer und Scheren

Beim "Blick auf den Marktstand" geht es diesmal nicht um Obst oder Gemüse. Am "Berger Schleifwägele" von Peter Mohr stehen Klingen im Mittelpunkt – er macht sie nämlich wieder scharf.

Markdorf (büj) Er kommt nur alle vier Wochen auf den Wochenmarkt in Markdorf – am zweiten Donnerstag des Monats. Aber dann "mache ich alles wieder scharf, was stumpf ist", verspricht Peter Mohr, Scheren-Schleifer aus Friedrichshafen-Berg. Sein "Berger Schleifwägele" stellt Mohr nicht allein beim Markdorfer Hexenturm auf. Salem, der Häfler Schlemmermarkt, Tettnang, Meckenbeuren, Weingarten, Bad Waldsee, Amtzell, Lindau: Die Liste seiner regelmäßigen Stationen ist lang. Öfter vorbeizukommen als einmal im Monat lohne es sich jedoch nirgends. Dafür seien es denn doch zu wenig Kunden, die die Dienste des Rettungsassistenten im Ruhestand in Anspruch nehmen. Als "gut gemischt" bezeichnet Peter Mohr seine Kundschaft. Die etwas Älteren würden allerdings leicht überwiegen.

Manche bringen nur ein kleines Küchenmesser. Und oftmals seien das Menschen, für die die geschärfte Klinge beinahe weniger wichtig ist als das Gespräch mit Scherenschleifer Mohr. "Über Gott und die Welt kommt man ins Gespräch", erklärt er. Doch bei einem Thema habe er sich Schweigen verordnet: beim Thema Politik. "Würde ich mich darauf einlassen, käme ich gar nicht mehr zur Arbeit", sagt Peter Mohr. Schließlich ist er selber politisch aktiv: Sowohl dem Ortschaftsrat von Berg als auch dem Friedrichshafener Gemeinderat gehört er an.

"Damit musst du auf den Markt gehen", habe ihm ein Nachbar geraten. Da hatte sich sein Klingen-Schleifen längst vom Hobby zum gerne genutzten Freundschafts-Service entwickelt. Als gelernter Elektriker und darüber hinaus ist Mohr bestens vertraut im Umgang mit Werkzeugen, aber auch mit Metall. Zunächst war es nur sein Anliegen, die eigenen Scheren und Messer in Schuss zu halten. "Irgendwann hab' ich mir dann eine Schleifmaschine angeschafft. Ein grundsolides Gerät eines Herstellers aus Bergareute. Bald wurden es weitere Schleifmaschinen – für den Wellenschliff, für andere Zwecke. Inzwischen bietet Peter Mohr mehr an als seinen Schleif-Service. Im Sortiment hat er auch hochwertige Küchenmesser aus deutscher und schweizer Produktion.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.