Markdorf Pestalozzi-Schüler bauen Gartenmöbel für SAP

Jugendliche befassen sich in einem Projekt mit dem Thema Zukunft und erfahren, dass Nachhaltigkeit vor der eigenen Haustür beginnt.

Markdorf – Zwei Gartenliegen weisen den Weg in die Zukunft. Denn sie zeigen, dass Nachhaltigkeit vor der eigenen Haustür beginnt – oder genauer: im eigenen Garten. Das macht ein Projekt deutlich, das das Markdorfer Mehrgenerationenhaus (MGH), das Markdorfer "Sustainability Lab", das Nachhaltigkeitslabor der SAP, und die Pestalozzi-Förderschule nun zu Ende gebracht haben. Im Zentrum stand dabei stets die Zukunft. Die Zukunft junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt – einerseits. Und die Suche nach neuen Formen des Arbeitens in einem Unternehmenssoftware-Konzern wie SAP – auf der anderen Seite.

Dabei hat Carlo Bevoli, Geschäftsführer des "SAP Sustainability Lab", nichts Geringeres im Blick als die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Vor zwei Jahren haben die Vereinten Nationen beschlossen, die sogenannten Millenniumziele fortzuschreiben: etwa die Armut zu bekämpfen, die Bildungschancen zu verbessern, das Konsumverhalten zu verändern oder den Zusammenhalt zu stärken. "Alle 17 Ziele wollen wir in unserem "Nachhaltigkeitsgarten" in der Robert-Bosch-Straße veranschaulichen", erklärte Bevoli gestern. Gästen von SAP, aber auch Schülern oder Kindergartenkindern soll vor Augen geführt werden, wie sich die Lebensbedingungen weltweit im Sinne eines nachhaltigen Handelns in Wirtschaft und Gesellschaft verbessern lassen.

Und als die Pestalozzi-Schule im vergangenen Jahr angefragt hat, ob SAP ein Möbelprojekt unterstützt, kam das wie gerufen, berichtete SAP-Mitarbeiterin Sabine Voss. Denn in dem Software-Unternehmen ist man der festen Überzeugung, dass "es kein Schaden ist, ein Arbeitsgespräch auch mal im Freien zu führen", so Carlo Bevoli. Im Nachhaltigkeitsgarten herrsche eine andere Atmosphäre als im Konferenzraum, was veränderte Perspektiven eröffnen kann. Den Perspektivwechsel auf der Gartenliegen ließ sich das Software-Unternehmen 1300 Euro kosten.

Neu ist die Kooperation mit der Pestalozzi-Schule nicht. SAP hat die Markdorfer Förderschule schon öfter unterstützt. Hier gibt es enge Verbindungen zum Mehrgenerationenhaus. Wo wiederum in dem Förderprogramm "Ran an die Zukunft" (RAZ) den Schülern unter die Arme gegriffen wird, die auf dem normalen Ausbildungsmarkt nur geringe Chancen haben. "Wir arbeiten da ganz eng mit Unternehmen aus der Region zusammen", erklärte MGH-Leiterin Renate Hold. Im Falle der zwei neuen Bänke im SAP-Nachhaltigkeitsgarten waren das ein metall- sowie ein holzverarbeitendes Unternehmen aus Oberteuringen beziehungsweise Salem, außerdem ein Markdorfer Zimmerer, der die Logistik übernommen hat. Entscheidend dabei: "Unsere Schüler erfahren, wie es ist, Schwierigkeiten zu überwinden", so Lehrer Dominik Burget. Darüber hinaus bekommen sie Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern, betonte Renate Hold. Und ganz nebenbei hat ihnen die Arbeit mit Holz und Metall auch noch Spaß gemacht, wie Schülerin Julia Sticcer erzählte. Die 15-Jährige kann nun schleifen und lackieren. Und ihre Mitschülerin Dilara Alaceli weiß nun, "wie man eine Bohrmaschine bedient."

Ran an die Zukunft

Ziel des RAZ-Projekts ist es, die Ausbildungsreife von Jugendlichen zu erhöhen. Insbesondere die Chancen von Förderschülern auf dem Ausbildungsmarkt sollen verbessert werden. Die eigenen Kompetenzen werden gestärkt. Weitere Fähigkeiten werden vermittelt. Größtenteils geschieht das im Kontakt mit Unternehmen, aber auch mit Organisationen aus der Region. So kooperiert die Pestalozzi-Schule schon seit Langem mit dem BUND – etwa bei der Errichtung des Krötenschutzzauns im Frühjahr. Mit einem Markdorfer Malerbetrieb wurden die Fassadenplatten fürs Mehrgenerationenhaus gestaltet.