Markdorf Per Schokoriegel zur Lesenacht am Bildungszentrum

Per Schokoriegel zur Lesenacht am Bildungszentrum

Die Lesenacht für Schüler am Bildungszentrum hat sich erneut als Institution gezeigt. 100 Fünftklässler hatten sich zu der Veranstaltung angemeldet und lauschten den Geschichten.

Sie sollen nicht belohnen. Auch stellen sie keinen Bestechungsversuch dar. Ebenso wenig sollen die Süßigkeiten verführen. Eher schon dienen die Mars- und Snickers-, die Milky-Way- und Twix-Riegel sowie diversen anderen Schokoriegel dem Führen. Denn wenn sich die bunt verpackten Leckereien einmal im Jahr in einer Schale mischen, abgestellt auf einem Tisch im Foyer des Markdofer Bildungszentrums (BZM), zugedeckt mit einem Tuch und umlagert von einer großen Zahl von Fünftklässlern, wenn all dies zusammentrifft, dann hat das Lehrerkollegium zur Lesenacht eingeladen. Und die Schoko-Riegel erfüllen dann nur einen Zweck: Sie regeln, wie sich die Schüler auf die einzelnen Gruppen verteilen. Welche nach der Begrüßung und nach dem Süßigkeiten-Abgreifen von älteren Mitschülern ins Rektorat von Veronika Elflein, in den Oberstufenraum zu Philipp Dalheimer oder in ein ganz normales Klassenzimmer gebracht werden, zum Beispiel in Raum 261, wo heute Abend Sabrina Kühner aus "Mein Urgroßvater und ich" vorliest.

"Seit mindestens zwei Jahrzehnten gibt's die schon", sagt Mitorganisatorin Maraika Herpertz, die sich ebensowenig daran erinnern kann, wann die Lesenacht für die Fünftklässler am BZM eingeführt worden ist, wie ihre Kollegin Eva Huberich. Befragt, warum sie sich an diesem Abend einbringe, weshalb sie sich im Organisationsteam engagiere, antwortet Irina Stengele: "Weil's eine der wenigen Veranstaltungen ist, die wirklich schulartenübergreifend sind."

Die Kunst- und Ethik-Lehrerin erklärt: In der Lesenacht kommen die Kinder wieder zusammen, die sich zum Teil noch aus der Grundschule kennen. Überdies finden sich Werkreal- und Realschüler mit Gymnasiasten in einer Gruppe. Weil der Zufall, sprich der gemeinsame Griff zur selben Riegelsorte das bewirkt hat. Wie die Schulsozialarbeiterin vor dem Vorlesen in ihrem Büro erklärt, bevor die Milky-Way-Gruppe hineingeführt wird, weichen die Begegnungen in den Lesenachtgruppen die Tendenzen zur Abgrenzung auf. "Wir unternehmen noch einiges mehr in dieser Hinsicht, auch andere schulartenübergreifende Veranstaltungen", erklärt Sabrina Büchle. Dies sei ein wichtiger Beitrag, der das Klima an der Schule spürbar verbessert.



Überhaupt kein gutes Klima indes herrscht in der von der Schulsozialarbeiterin ausgewählten Geschichte. In "Der Nacht der glühenden Kürbisse" geht es um einen Halloween-Streich unter Zwölfjährigen. Genauer: um dessen Vorgeschichte, die geprägt wird von den kleinen und größeren Gemeinheiten, mit denen sich Kinder mitunter quälen. Ob solche Situationen den auf dem Boden des Schulsozialarbeiterinnen-Büros sich mit sichtlichem Behagen auf und zwischen Kissen ausstreckenden Fünftklässlern vertraut sind? Ihre angespannt aufmerksamen Mienen verraten es jedenfalls nicht. Erst beim Hinausgehen dann kommen Kommentare. "Spannend", "Cool" finden die Schüler das Gehörte. Dass es von der Schulsozialarbeiterin im abgedunkelten Raum mit Stirnlampe vorgelesen wurde, hat sicherlich beigetragen zu diesem positiven Eindruck. Nötig sind solche Inszenierungen vielleicht nicht unbedingt.

Notwendig jedoch ist es, Kindern vorzulesen. Das jedenfalls legt die Beobachtung von Veronika Elflein nahe. Als Deutschlehrerin fällt der Rektorin auf, "dass Kinder, die selber viel lesen oder denen vorgelesen wird, einen größeren Wortschatz haben und dass sie sich besser ausdrücken können".

Die Leseliste

Veronika Elflein hat bei der Lesenacht am Bildungszentrum "Die Sumpfloch-Saga" von Halo Summer vorgelesen.

Niklas Thomas: "Die Schattenkämpferin – Das Erbe der Drachen" von Licia Troisi

Norbert Müller: "Lola in geheimer Mission" von Isabel Abedi

Uwe Aderhold: "Onkel Mantagues Schauergeschichten" von Chris Priestley

Benny Mähr: "Allein in der Wildnis" von Gary Paulsen

Sabrina Büchle: "Die Nacht der glühenden Kürbisse" von R. L. Stine

Marc Grünbaum: "Fünf Brüder wie wir" von Jean-Philippe Arrou-Vignod

Sabrina Kühner: "Mein Großvater und ich" von James Krüss

Philipp Dalheimer: "Tom Sawyers Abenteuer" von Mark Twayn

Florian Sandkühler-Winckler hat den Eltern "Eine Liebe im Kaukasus" von Alissa Ganijewa vorgelesen.

Der Großteil der Bücher ist in der Bibliothek am Bildungszentrum vorhanden.