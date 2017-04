Markdorf Pensionierter Rektor Peter Elbs neuer Mitarbeiter beim Christlichen Bildungswerk

Peter Elbs weiß sehr gut, wie sich schwächere Schüler fühlen. Er war viele Jahre Lehrer, unter anderem am Bildungszentrum in Markdorf, und auch Rektor einer Schule. Seit 2016 ist er Mitarbeiter beim Christlichen Bildungswerk in Markdorf. Darüber erzählt er ebenso wie über seine Leidenschaft: das Zeichnen von Karikaturen.

Herr Elbs, wie ich sehe, haben Sie ihr Handwerkszeug dabei.

Wie meinen Sie das?

Der Zeichenblock liegt auf dem Tisch.

Ach so, ja, den hab ich allerdings immer dabei.

Womit ich schon bei meiner ersten Frage bin: Wie sind Sie zum Zeichnen gekommen?

Oh, das ist eine lange Geschichte. Da muss ich sehr weit ausholen. Begonnen hat meine Leidenschaft fürs Zeichnen sicherlich mit meinem Vater. Er, der Spätheimkehrer aus Russland, 1949 ist er nach Hause gekommen, er hatte als Schreiner eigentlich immer so einen kleinen Spiralblock bei der Hand. Und beim Gespräch mit Kunden hat er mit wenigen Strichen festgehalten, was sich seine Kunden gewünscht haben. Etwa so. (Es entsteht aus einem Rechteck und einem zweiten, kleineren Rechteck darüber eine Anrichte – schließlich ein ganzes Wohnzimmer.) Und das hab ich natürlich sehr bewundert als kleiner Bub. Nachgemacht hab ich's dann irgendwann auch. Ich wollte auch so zeichnen können wie mein Vater. Hinzu kommt aber noch etwas: meine große Schüchternheit. In der Schule hab ich dann lieber gezeichnet, als das große Wort zu führen. Und manche Lehrer, die waren noch gar nicht lange in der Klasse, hatten kaum was gesagt, da hatte ich schon eine Karikatur von ihnen in den Umlauf gebracht. Manchmal, muss ich leider gestehen, sogar mit recht bissigen Darstellungen.

Apropos bissiger Strich – gibt es Vorbilder für Ihr Zeichnen?

Ja, indirekt. Auch da muss ich wieder etwas ausholen. Meine Tante war mit der Schwester von Otl Aicher befreundet, dem großen Typograf und Designer. Und als der einmal eine Zeichnung von mir gesehen hat, hat er gesagt: "Du zeichnest ja schon ganz gut, aber machst du bitte weniger Striche." Das hab ich mir zu Herzen genommen. Überhaupt hat mich der Minimalismus von Otl Aicher geprägt. Auch sein Arbeiten mit Schwaz-Weiß. Ich kaufe mir deshalb immer einen schwarzen, keinen blauen Kuli.

Ihre Zeichnungen begegnen jedem, der Ihnen begegnen, weil Sie immer den Stift zur Hand nehmen. Kaum ein Zusammentreffen ohne treffende Skizze. Neulich haben Sie Ottmar Traber, dem Kabarettisten aus Ludwigsburg, den das Christliche Bildungswerk eingeladen hatte, zum Abschied gleich eine ganze Reihe Karikaturen mitgegeben. Ihre Zeichnungen entstehen aber nicht nur aus der Situation. Unter anderem illustrieren Sie auch Schulbücher. Und Ihre Zeichnungen begegnen auf dem Server des Landesbildungsministeriums. Das bringt mich auf den zweiten Themenkreis. Sie sind Lehrer, haben auch einmal am Markdorfer Bildungszentrum unterrichtet und Sie waren zuletzt Rektor an einer Schule in Berg bei Ravensburg. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?

Wir brauchten Geld. Wir, das sind meine Frau, unser Sohn und ich. Geld brauchten wir, weil die Schwangerschaft kam, als ich vor dem Abitur stand. Nach langem Hin und her, nach etlichen vergeblichen Bewerbungen stand auch irgendwann fest, dass ich doch studiere. Die Frage war nur, welches Fach. Eine Antwort gab's bei der Studienberatung. Wo sich herausstellte, dass ein Lehramtsstudium kürzer ist als andere Studiengänge.

Hatten Sie denn mit dem Lehrerberuf geliebäugelt?

Ach was! Im Gegenteil, meine Erfahrungen waren in der Hinsicht eher sehr gemischt. In jedem Falle weiß ich sehr gut, wie sich Schüler fühlen, die in einem Fach schwächeln – oder in mehreren. Welcher Druck sich da aufbaut. Oftmals völlig unnötigerweise.

Inwiefern unnötigerweise?

Schauen Sie, als ich hier im Markdorfer Bildungszentrum Mathematik unterrichtet hab, da war ich Lehrer in einer B-Gruppe. Darin saßen die schlechteren Matheschüler. Die rechneten die etwas einfacheren Aufgabe. Und die sagten schon selber: Die Aufgaben sind nichts für uns, die können wir nicht lösen. Darum hab ich meinen Ehrgeiz dran gesetzt, dass gerade diese B-Schüler auch die Aufgaben für die A-Gruppe rechnen können.

Und wie haben Sie das erreicht?

Unter anderem durch anschauliche Aufgabenstellungen. Den Satz des Pythagoras zum Beispiel haben wir uns mithilfe eines Motorradhochseilartisten erschlossen, der mit seiner Maschine zur Spitze des Ulmer Münsters hochfährt. (Wieder entsteht eine Zeichnung mit Turm, Zweirad und staunendem Publikum.) Das haben die Schüler spannend gefunden. Das hat sie fasziniert. Da haben sie mitgemacht – und mit einem Mal konnten alle rechnen. Jedenfalls ging's besser als vorher.

Und diesen Trick wenden Sie jetzt auch als Mitarbeiter im Christlichen Bildungswerk an?

(Lachend) Schön wäre es, wenn das so einfach funktionieren würde, ein Bildchen, eine spannende Aufgabenstellung – und schon strömen die Markdorfer in unsere Veranstaltungen. Im CBW bin ich nur eine von vielen Stimmen. Stimmenvielfalt kann aber nie schaden, wenn sie den einen oder anderen zusätzlichen Gesichtspunkt einzubringen vermag. Und in der Hinsicht strenge ich mich schon an.

Zur Person

Peter Elbs wurde 1950 in Ulm-Söflingen geboren und ging dort auch zur Schule. Er wurde Ministrant und spielte in der Knabenmusik Flügelhorn. 1971 machte er sein Abitur. Im selben Jahr heiratete er auch. Nach seiner Bundeswehrzeit studierte er an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Mathematik und Technik.

1976 kam Peter Elbs an das Markdorfer Bildungszentum. An der Volkshochschule unterrichtete er unter anderem Karikaturen zeichnen.

1980 wurde er Lehrbeauftragter am Tettnanger Seminar, 1991 Konrektor in Uhldingen, 2005 Rektor in Berg bei Ravensburg. Seit 2016 ist er Mitarbeiter des Christlichen Bildungswerks. (büj)